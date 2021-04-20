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Conheça pratos do 2° Festival Delivery Gastronômico de Anchieta

Petiscos, lanches, doces e bebidas estão entre as opções oferecidas a preços promocionais por 26 estabelecimentos até 30 de junho

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 17:06

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

20 abr 2021 às 17:06
Picanha on the Rock, prato do restaurante Rare Rock Steakhouse para o 2º Festival Delivery Gastronômico de Anchieta
Picanha on the Rock da Rare Rock Steakhouse  Crédito: Divulgação
Realizado pela primeira vez em 2020, o Festival Delivery Gastronômico de Anchieta: #comer&beber #emcasa ganhou uma segunda edição. Até 30 de junho, 26 estabelecimentos do município estarão entregando pratos, porções, lanches, sobremesas e bebidas a preços promocionais. 
O cardápio, bastante variado, inclui desde açaí e chope artesanal até frango frito, hambúrguer, pizza, sushi e churrasco. As opções, que você confere na lista abaixo, custam a partir de R$ 1 e podem ser pedidas por Whatsapp, com entrega grátis em diversas regiões da cidade.  
Cervejas do Buena Onda Chopp no 1º Festival Delivery Gastronômico de Anchieta
Cervejas para delivery do Buena Onda Brewpub Crédito: Divulgação
De acordo com a Secretaria de Turismo de Anchieta, o objetivo do festival é fortalecer os empreendedores do ramo de gastronomia e diminuir os impactos socioeconômicos, financeiros e comerciais causados pela pandemia de Covid-19. 

CONFIRA OS PARTICIPANTES DO FESTIVAL:

  • Anexo Grill - Porção de frango grande com dois complementos (R$ 55). De quinta a terça, das 18h às 23h30. Pedidos: (28) 99949-3699.
  • Buena Onda Brewpub - cerveja artesanal a partir de R$ 17 (1 litro) e R$ 24 (2 litros). De quinta a domingo, das 18h30 às 23h. Pedidos: (28) 3534-2003.
  • Batelão Moquecaria e Restaurante - bolinho de bacalhau (R$ 35 a porção). De quinta a sábado, das 18h às 22h. Pedidos: (28) 99944-4764.
  • Restaurante Cozinha do Pescador - Porção Combinada (R$ 75). De terça a domingo, das 10h às 23h. Pedidos: (28) 99902-3042.
Espetos do Churrasquinho do Leonel, em Anchieta
Espetos do Churrasquinho do Leonel Crédito: Divulgação
  • Arriba Açaí - Barca de Açaí (R$ 34,90). De terça a domingo, das 15h às 23h. Pedidos: (28) 99912-8062 (Iriri) ou (28) 99936-0081 (Anchieta).
  • Paiol Sushi Bar - Hot flambado com raspas de limão e alho-poró (R$ 29,90/10 peças). De quinta a domingo, a partir das 17h. Pedidos: (28) 99999-5488 ou (28) 99922-4929.
  • Cacau Show - Petit gateau (R$ 15,90). De segunda a sexta, das 9h às 18h30; sábado, das 9h às 17h. Pedidos: (28) 98814-3976 ou (28) 3536-3149. 
  • Divino Burger - Divino Burger, no pão tipo brioche com carne caseira (160g), cheddar, bacon, cebola caramelizada e tomate (R$ 16). De terça a domingo, das 18h às 23h. Pedidos: (28) 99966-0307.
Tapiocas recheadas da Marli, em Anchieta
Tapiocas recheadas da Marli Crédito: Divulgação
  • Restaurante Recanto da Pedra - Salmão Grelhado ao Molho Teriyaki e arroz de amêndoas (R$ 58,90). De quinta a sábado, das 11h às 22h. Pedidos: (28) 99955-1599 ou (28) 3534-1599.
  • Tapiocas Recheadas da Marli - tapioca recheada (a partir de R$ 10). De quarta a domingo, das 18h às 23h. Pedidos: (28) 99929-9390. 
  • Spettu’s Express - bolos de pote e sobremesas (a partir de R$ 10). Todos os dias. Pedidos: (28) 99953-1131 ou (28) 99920-2320. 
  • Franguinho do Rei - porções a partir de R$ 32,99 com 500g de frango (peito ou coxa) + 400g de batata. De segunda a sábado, das 18h às 23h. Pedidos: (28) 99940-4139. 
Bolo red velvet do Empório Rerigtiba, em Iriri, Anchieta
Bolo red velvet do Empório Rerigtiba Crédito: Divulgação
  • Rare Rock Steakhouse - Picanha on the Rock (R$ 139). De terça a quinta e domingo, das 18h às 23h; sexta e sábado, das 18h à 0h. Pedidos: (28) 99966-2433. 
  • Churrasquinho do Leonel - espetos a partir de R$ 5 cada um e combos a partir de R$ 15,99 cada um. De segunda a sexta, das 18h30 às 22h30. Pedidos: (28) 99915-8312.
  • Naty Salgados - salgados por R$ 1 a unidade ou R$ 45 o cento. Todos os dias, das 8h às 22h. Pedidos: (28) 99900-9448.
  • Le Gusti Pizzaria - pizzas a partir de R$ 30. De sexta a domingo, das 19h às 23h. Pedidos: (28) 99915-8503 ou (28) 99955-3263. 
Filé com batata gratinada do restaurante Tutti Boni, em Iriri, Anchieta
Filé ao Vecchio Forno do restaurante Tutti Boni Crédito: Divulgação
  • Empório Rerigtiba - Tortas a partir de R$ 10. De quinta a domingo, das 14h às 19h. Pedidos: (28) 99931-2114. 
  • Restaurante Tutti Buoni - Filé ao Vecchio Forno (mignon ao molho de vinho tinto com lâminas de batata gratinada com gorgonzola e alho-poró/R$ 78). De terça a domingo, das 18h às 23h. Pedidos: (28) 3534-1520 ou (21) 91279-4284.
  • Sol de Verão Lanches - lanches a partir de R$ 6. Todos os dias, das 18h às 23h30. Pedidos: (28) 99944-5522.
  • Disk Burger - combo com quatro X-Tudo + refrigerante de 2 litros (R$ 40). De terça a domingo, das 18h às 23h30. Pedidos: (28) 99885-3499. 
  • Delícias do Açaí - Combo com três unidades de açaí de 500ml (R$ 30). De terça a domingo, das 18h à 0h. Pedidos: (28) 99995-3312.
Porção de frango frito com acompanhamento do Frangozinho Butiquim, em Anchieta
Porção de frango com acompanhamento do Frangozinho Butiquim Crédito: Divulgação
  • 028 Sorveteria e Açaiteria - sorvetes e açaí a partir de R$ 8. Todos os dias, das 18h às 23h30. Pedidos: (28) 99920-4026.
  • Bello Sabores Delivery - Yakisoba a partir de R$ 13. Todos os dias, das 18h às 23h. Pedidos: (27) 99579-4016. 
  • Paletitas Iriri - Mandala de Açaí (de R$ 34,90 por R$ 29,90). De quinta a terça, das 13h às 22h. Pedidos: (28) 99951-4679. 
  • Frangozinho Butiquim - 1kg de frango frito + 400g de acompanhamentos (R$ 45); 1/2 kg de frango frito com acompanhamentos (R$ 35). De quinta a domingo, a partir das 19h. Pedidos: (27) 99224-6263. 
  • Primus Sorvetes & Açaí - açaí a partir de R$ 11 e milk-shake a partir de R$ 12. De segunda a quinta, das 14h às 22h; sexta e sábado, das 14h às 23h; domingo, das 16h às 22h. Pedidos: (28) 99924-5591.
Com informações da assessoria de comunicação da Prefeitura de Anchieta. 

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