Conheça pratos do 2° Festival Delivery Gastronômico de Anchieta

Picanha on the Rock da Rare Rock Steakhouse Crédito: Divulgação

Realizado pela primeira vez em 2020, o Festival Delivery Gastronômico de Anchieta: #comer&beber #emcasa ganhou uma segunda edição. Até 30 de junho, 26 estabelecimentos do município estarão entregando pratos, porções, lanches, sobremesas e bebidas a preços promocionais.

O cardápio, bastante variado, inclui desde açaí e chope artesanal até frango frito, hambúrguer, pizza, sushi e churrasco. As opções, que você confere na lista abaixo, custam a partir de R$ 1 e podem ser pedidas por Whatsapp, com entrega grátis em diversas regiões da cidade.

Cervejas para delivery do Buena Onda Brewpub Crédito: Divulgação

De acordo com a Secretaria de Turismo de Anchieta, o objetivo do festival é fortalecer os empreendedores do ramo de gastronomia e diminuir os impactos socioeconômicos, financeiros e comerciais causados pela pandemia de Covid-19.

CONFIRA OS PARTICIPANTES DO FESTIVAL:

Anexo Grill - Porção de frango grande com dois complementos (R$ 55). De quinta a terça, das 18h às 23h30. Pedidos: (28) 99949-3699.

- Porção de frango grande com dois complementos (R$ 55). De quinta a terça, das 18h às 23h30. Pedidos: (28) 99949-3699. Buena Onda Brewpub - cerveja artesanal a partir de R$ 17 (1 litro) e R$ 24 (2 litros). De quinta a domingo, das 18h30 às 23h. Pedidos: (28) 3534-2003.



Batelão Moquecaria e Restaurante - bolinho de bacalhau (R$ 35 a porção). De quinta a sábado, das 18h às 22h. Pedidos: (28) 99944-4764.



Restaurante Cozinha do Pescador - Porção Combinada (R$ 75). De terça a domingo, das 10h às 23h. Pedidos: (28) 99902-3042.

Espetos do Churrasquinho do Leonel Crédito: Divulgação

Arriba Açaí - Barca de Açaí (R$ 34,90). De terça a domingo, das 15h às 23h. Pedidos: (28) 99912-8062 (Iriri) ou (28) 99936-0081 (Anchieta).

- Barca de Açaí (R$ 34,90). De terça a domingo, das 15h às 23h. Pedidos: (28) 99912-8062 (Iriri) ou (28) 99936-0081 (Anchieta). Paiol Sushi Bar - Hot flambado com raspas de limão e alho-poró (R$ 29,90/10 peças). De quinta a domingo, a partir das 17h. Pedidos: (28) 99999-5488 ou (28) 99922-4929.

- Hot flambado com raspas de limão e alho-poró (R$ 29,90/10 peças). De quinta a domingo, a partir das 17h. Pedidos: (28) 99999-5488 ou (28) 99922-4929. Cacau Show - Petit gateau (R$ 15,90). De segunda a sexta, das 9h às 18h30; sábado, das 9h às 17h. Pedidos: (28) 98814-3976 ou (28) 3536-3149.



- Petit gateau (R$ 15,90). De segunda a sexta, das 9h às 18h30; sábado, das 9h às 17h. Pedidos: (28) 98814-3976 ou (28) 3536-3149. Divino Burger - Divino Burger, no pão tipo brioche com carne caseira (160g), cheddar, bacon, cebola caramelizada e tomate (R$ 16). De terça a domingo, das 18h às 23h. Pedidos: (28) 99966-0307.

Tapiocas recheadas da Marli Crédito: Divulgação

Restaurante Recanto da Pedra - Salmão Grelhado ao Molho Teriyaki e arroz de amêndoas (R$ 58,90). De quinta a sábado, das 11h às 22h. Pedidos: (28) 99955-1599 ou (28) 3534-1599.

- Salmão Grelhado ao Molho Teriyaki e arroz de amêndoas (R$ 58,90). De quinta a sábado, das 11h às 22h. Pedidos: (28) 99955-1599 ou (28) 3534-1599. Tapiocas Recheadas da Marli - tapioca recheada (a partir de R$ 10). De quarta a domingo, das 18h às 23h. Pedidos: (28) 99929-9390.



- tapioca recheada (a partir de R$ 10). De quarta a domingo, das 18h às 23h. Pedidos: (28) 99929-9390. Spettu’s Express - bolos de pote e sobremesas (a partir de R$ 10). Todos os dias. Pedidos: (28) 99953-1131 ou (28) 99920-2320.



- bolos de pote e sobremesas (a partir de R$ 10). Todos os dias. Pedidos: (28) 99953-1131 ou (28) 99920-2320. Franguinho do Rei - porções a partir de R$ 32,99 com 500g de frango (peito ou coxa) + 400g de batata. De segunda a sábado, das 18h às 23h. Pedidos: (28) 99940-4139.

Bolo red velvet do Empório Rerigtiba Crédito: Divulgação

Rare Rock Steakhouse - Picanha on the Rock (R$ 139). De terça a quinta e domingo, das 18h às 23h; sexta e sábado, das 18h à 0h. Pedidos: (28) 99966-2433.

- Picanha on the Rock (R$ 139). De terça a quinta e domingo, das 18h às 23h; sexta e sábado, das 18h à 0h. Pedidos: (28) 99966-2433. Churrasquinho do Leonel - espetos a partir de R$ 5 cada um e combos a partir de R$ 15,99 cada um. De segunda a sexta, das 18h30 às 22h30. Pedidos: (28) 99915-8312.



- espetos a partir de R$ 5 cada um e combos a partir de R$ 15,99 cada um. De segunda a sexta, das 18h30 às 22h30. Pedidos: (28) 99915-8312. Naty Salgados - salgados por R$ 1 a unidade ou R$ 45 o cento. Todos os dias, das 8h às 22h. Pedidos: (28) 99900-9448.



- salgados por R$ 1 a unidade ou R$ 45 o cento. Todos os dias, das 8h às 22h. Pedidos: (28) 99900-9448. Le Gusti Pizzaria - pizzas a partir de R$ 30. De sexta a domingo, das 19h às 23h. Pedidos: (28) 99915-8503 ou (28) 99955-3263.



Filé ao Vecchio Forno do restaurante Tutti Boni Crédito: Divulgação

Empório Rerigtiba - Tortas a partir de R$ 10. De quinta a domingo, das 14h às 19h. Pedidos: (28) 99931-2114.

- Tortas a partir de R$ 10. De quinta a domingo, das 14h às 19h. Pedidos: (28) 99931-2114. Restaurante Tutti Buoni - Filé ao Vecchio Forno (mignon ao molho de vinho tinto com lâminas de batata gratinada com gorgonzola e alho-poró/R$ 78). De terça a domingo, das 18h às 23h. Pedidos: (28) 3534-1520 ou (21) 91279-4284.

- Filé ao Vecchio Forno (mignon ao molho de vinho tinto com lâminas de batata gratinada com gorgonzola e alho-poró/R$ 78). De terça a domingo, das 18h às 23h. Pedidos: (28) 3534-1520 ou (21) 91279-4284. Sol de Verão Lanches - lanches a partir de R$ 6. Todos os dias, das 18h às 23h30. Pedidos: (28) 99944-5522.



Disk Burger - combo com quatro X-Tudo + refrigerante de 2 litros (R$ 40). De terça a domingo, das 18h às 23h30. Pedidos: (28) 99885-3499.

Delícias do Açaí - Combo com três unidades de açaí de 500ml (R$ 30). De terça a domingo, das 18h à 0h. Pedidos: (28) 99995-3312.

Porção de frango com acompanhamento do Frangozinho Butiquim Crédito: Divulgação

028 Sorveteria e Açaiteria - sorvetes e açaí a partir de R$ 8. Todos os dias, das 18h às 23h30. Pedidos: (28) 99920-4026.

- sorvetes e açaí a partir de R$ 8. Todos os dias, das 18h às 23h30. Pedidos: (28) 99920-4026. Bello Sabores Delivery - Yakisoba a partir de R$ 13. Todos os dias, das 18h às 23h. Pedidos: (27) 99579-4016.



- Yakisoba a partir de R$ 13. Todos os dias, das 18h às 23h. Pedidos: (27) 99579-4016. Paletitas Iriri - Mandala de Açaí (de R$ 34,90 por R$ 29,90). De quinta a terça, das 13h às 22h. Pedidos: (28) 99951-4679.



- Mandala de Açaí (de R$ 34,90 por R$ 29,90). De quinta a terça, das 13h às 22h. Pedidos: (28) 99951-4679. Frangozinho Butiquim - 1kg de frango frito + 400g de acompanhamentos (R$ 45); 1/2 kg de frango frito com acompanhamentos (R$ 35). De quinta a domingo, a partir das 19h. Pedidos: (27) 99224-6263.



- 1kg de frango frito + 400g de acompanhamentos (R$ 45); 1/2 kg de frango frito com acompanhamentos (R$ 35). De quinta a domingo, a partir das 19h. Pedidos: (27) 99224-6263. Primus Sorvetes & Açaí - açaí a partir de R$ 11 e milk-shake a partir de R$ 12. De segunda a quinta, das 14h às 22h; sexta e sábado, das 14h às 23h; domingo, das 16h às 22h. Pedidos: (28) 99924-5591.

