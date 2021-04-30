Dia das Mães: 10 caixas gourmet e cestas de café para presentear

Presentear pessoas queridas com uma bela seleção de comes e bebes é a tendência do momento. Para o Dia das Mães, não faltam opções caprichadas de cestas de café e caixas gourmet criadas especialmente para elas. A lista do Divirta-se traz 10 sugestões sob encomenda na Grande Vitória, recheadas com guloseimas artesanais, vinhos, mimos personalizados e flores. Confira!
SELEÇÃO ARTESANAL
A Soiô Doces (@soiodoces) criou duas cestas de mimos para o Dia das Mães: a Amor de Mãe (R$ 390/foto) traz, em cesta de palha, vinho frisante rosé, bomboniére com dadinhos de brownie, palitinhos amanteigados, lata de biscoitos, patê, baguete, alfajores, lenço e buquê de flores naturais. Encomendas até 6/05 (ou enquanto durar o estoque): (27) 99917-4544. Retirada na Praia do Canto, Vitória. FOTO: Dudu Altoé
A focaccia de fermentação natural da Focaccia do Jorginho (@focacciadojorginho) é destaque nas caixas da marca para o Dia das Mães. São quatro kits, enviados com um cartão escrito à mão, que custam de R$ 150 a R$ 220. A opção 1 (foto), vem com focaccia de 500g (sabor à escolha), bebida, geleia francesa, mix de castanhas, damasco, itens de charcutaria, uvas e chocolates. Encomendas até 4/05 (ou enquanto durar o estoque): (27) 99633-3358. Retirada na Praia da Costa, Vila Velha. FOTO: Marianne Batista
Uma das cestas de café da manhã criadas para as mães pela chef Isabela Moreira (@isa.gastronomia), a Premium, é um verdadeiro banquete. Nela vêm pães variados, baguete, focaccia, babka, casadinho, bolo no pote, goiabada cremosa, bolo de cenoura com brigadeiro, miniquiche, torta salgada, geleia, requeijão cremoso, mel, caponata, melba e fruta (R$ 252). Os 20 primeiros pedidos ganharão um vaso de flores. Encomendas até 7/05 (ou enquanto durar o estoque). Entregas na Grande Vitória. FOTO: Isabela Moreira
A cesta completa do Café Leve (@cafeleve) para o Dia das Mães também é farta e vem com croissants, tortinha de maçã, bolo de laranja, baguete de fermentação natural, mix de frutas, geleia, manteiga, queijo, café arábica, chocolate e minibuquê de rosas (R$ 312). A casa oferece a opção de incluir um livro de presente (a partir de R$ 50). Encomendas até 5/05 com entrega no dia 9/05. Clique aqui para fazer o pedido. (27) 99955-2233. FOTO: Alex Gouvea
Entre os presentes de Dia das Mães criados pela chef Gabriela Lima, da Olima Culinária Afetiva (@olima.culinaria), a cesta de café é um dos mais charmosos. Nela vêm pão caseiro, minibolo de cenoura com chocolate, café arábica, pães de queijo canastra, biscoito de amêndoa com chocolate e uma canequinha esmaltada (R$ 180). Encomendas até 8/05 ou enquanto durar o estoque: (27) 99789-7807. Entregas na Grande Vitória. FOTO: Primeiro Mar
Que tal presentear com uma bandeja de café da manhã no Dia das Mães? A dica da Bendito Pote (@benditopotebr) para servir na cama contém croissants, pães, minibolo, chocolates, biscoitinhos caseiros, frutas, geleia, cappuccino no pote, suco, leite, pães de queijo e patês (R$ 200). Encomendas até 5/05: (27) 99858-3891. Entregas na Grande Vitória. FOTO: Amanda Guimarães
A chef Anne Lorenção, do bufê Quero Mordomia (@queromordomia), oferece uma opção de box recheada com bebidas, comidas e mimos. Entre os itens da caixa para o Dia das Mães há bolinho de canela, pão de alho-poró e nozes, geleia artesanal sem açúcar, pão árabe e antepasto, além de buquê de flores e cartinha manuscrita (R$ 199). Encomendas: (27) 99249-8989. Retirada na Prainha, Vila Velha. Delivery sob consulta. FOTO: Divulgação
A linha de cestas afetivas produzidas pela Afetto (@afetto.es) para o Dia das Mães traz cinco opções. Uma delas é a caixa de MDF que contém, entre os 27 itens, almofada e caneca personalizadas, além de pãezinhos, sonhos, biscoitos variados, rocamboles e suco de uva (R$ 190). Encomendas até 3/05: (27) 98838-8697. Entregas na Grande Vitória. FOTO: Divulgação
Na The Box (@maryfardinthebox), a chef Mary Fardin Box oferece dois tipos de caixas para presentear as mães. A opção 1, de madeira e personalizada, vem recheada com garrafa de espumante, pão de fermentação natural, croissant, cookies, brownie, biscoito personalizado e antepasto de palmito (R$ 209,90). Encomendas até 5/09 ou enquanto durar o estoque: (27) 99985-2191. Entregas em Cariacica, Vila Velha, Vitória e Viana. FOTO: Divulgação
A confeitaria Art Café (@artcafe.confeitaria) preparou uma caixa afetiva em homenagem às mães repleta de comidinhas artesanais, como pão de cebola, bolo gelado, cinnamon roll, cookie e brownie, além de café cremoso, geleia caseira de morango e suco de frutas vermelhas (R$ 174 individual ou R$ 190 para dois). Encomendas até 7/05 ou enquanto durar o estoque: (27) 99635-4974. Entregas na Grande Vitória. FOTO: Divulgação