Dia das Mães: cervejeiras sugerem presentes para as fãs da bebida

Cerveja não está entre os presentes clássicos da data, mas você pode inovar Crédito: Shutterstock

No Dia das Mães, a clássica lista de presentes traz no topo as flores, os produtos de beleza e as roupas. Mas se você tem uma mãe cervejeira, que aprecia e se interessa pelo universo da bebida, que tal escolher para essa data tão especial um mimo que proporcione ótimos goles?

Pedi a duas mamães cervejeiras que dessem sugestões criativas para presentear as mães no dia delas. A lista vem com dicas para todos os gostos e bolsos, algumas dadas por mim, e podem servir de inspiração! Confira:

AS DICAS DA DANIELLE RODRIGUES - professora, cervejeira e mãe da Ivy

Encantada por tudo o que existe no universo cervejeiro, Danielle é casada com Talles, que além de cervejeiro é sommelier e técnico em Química. Mãe da pequena Ivy, ela adora fazer análises sensoriais, descobrir novidades e não dispensa bons cafés. Para mamães que curtem cervejas refrescantes, Dani sugere alguns rótulos de Session IPA, um dos seus estilos favoritos.

Quadro porta-tampinhas: indispensável em qualquer barzinho caseiro, é uma dica bacana para quem gosta de relembrar todas as cervejas que já bebeu. "Além de colecionar as tampinhas, podemos ver que cada garrafa aberta traz uma história e a lembrança de um momento bom", comenta. indispensável em qualquer barzinho caseiro, é uma dica bacana para quem gosta de relembrar todas as cervejas que já bebeu. "Além de colecionar as tampinhas, podemos ver que cada garrafa aberta traz uma história e a lembrança de um momento bom", comenta. Clique aqui para ver algumas opções do produto Dádiva Session IPA e Rhay5 Mestra: "Sem dúvida, eu presentearia uma mãe cervejeira com cervejas do estilo Session IPA, que são muito saborosas e que têm uma pegada bem leve e refrescante, ao contrário das IPAs tradicionais".

Apaixonada por cervejas, Danielle Rodrigues vai celebrar com a filhinha Ivy Crédito: Arquivo pessoal

AS DICAS DA ROVENA FROSSARD, empresária, cervejeira e mãe do Guilherme

Rovena é apaixonada por cervejas e, principalmente, por todos os aspectos relacionados às experiências que a bebida proporciona. A paixão fez com que ela elevasse esse amor a um novo patamar, ao fundar o Hopfenbüge Lúpulos, primeiro campo de lúpulos totalmente certificado do Espírito Santo, na Região Serrana. Adepta de cervejas mais sofisticadas e efervescentes, Rovena deu dicas incríveis para presentear, confira:

Cervejeira (geladeira própria para cervejas) - "Um presentaço para mães que gostam de uma décor bem bacana! Com várias cores e modelos, o eletrodoméstico combina com aquele cantinho gourmet da casa, tem controle de temperatura e a mamãe terá sempre uma cervejinha à disposição". Clique aqui para saber mais sobre o produto. Wäls Brut e Liefmans Kriek Brut - Para quem vai presentear com cervejas, Rovena sugere duas do estilo Bière Brut, semelhantes a espumantes e com notas frutadas e ácidas. "As cervejas desse estilo são especiais para degustar com a mãe. Serão sucesso na certa!", afirma.



Cervejeira e fundadora de um campo de lúpulos, Rovena é mãe de Guilherme Crédito: Arquivo pessoal

AS DICAS DA COLUNISTA

Taças para cerveja: nada como beber a cerveja certa no copo certo - e juro que não é papo de sommelière! Isso faz toda a diferença e prometo que em breve teremos uma coluna explicando quais são os copos ideais para beber cada estilo de cerveja. Um item indispensável para o bar ou para a cristaleira de qualquer mãe cervejeira. Kits de cervejas especiais: que tal arriscar uma degustação com a sua mãe no Dia das Mães? Para começar, vale a pena investir em kits cervejeiros com garrafas de estilos coringas e se aventurar em descobrir aromas e sensações.

