Delivery: 5 adegas do ES que entregam vinhos, pratos e acessórios

ATENDIMENTO PERSONALIZADO

O Wine Garden Bar e Bistrô, na Praia do Canto, tem serviço de entrega próprio que atende Vitória e Vila Velha. Toda a carta de vinhos do restaurante está disponível para delivery - são mais de 150 opções, para todos os gostos e bolsos, que podem ser acompanhados também pelos pratos da casa. Pedidos: (27) 99986-6041, de segunda a sábado, das 11h às 22h, e domingo, das 11h às 16h. Taxa de entrega: a partir de R$ 7. FOTOS: Reprodução/Instagram

A loja da importadora Grand Cru em Vitória, na Praia do Canto, está atendendo com delivery via Whatsapp e aplicativo de entregas. Além de todo o portfólio da marca, também fica disponível para pedidos uma seleção de rótulos com preços promocionais, que muda a cada semana. Pedidos: (27) 98885-8407, 3317-9765 ou pelo app Shipp, de segunda a sábado, das 10h às 19h. Entregas em Vitória e Vila Velha. Frete a partir de R$ 9,90.

Localizada no Shopping Vila Velha, a loja Wine Spot Adega também é um wine bar com serviço de vinhos em dose. O delivery, pelo Whatsapp e por aplicativos de entrega, contempla vinhos, espumantes e acessórios. Combos de petiscos para harmonizar com as bebidas também são uma opção para pedir em casa. Pedidos: (27) 98868-0166 e apps Shipp e iFood, de segunda a sábado, das 13h às 20h30. Taxa de entrega: a partir de R$ 10.

Que tal um delivery só de vinhos portugueses? A Val do Rio, que acaba de se mudar para um novo espaço na Praia do Canto, é uma loja especializada que traz rótulos diretamente dos produtores, em Portugal. A maioria vem da região de Lisboa, e muitos são da Denominação de Origem Controlada Óbidos - uma excelente oportunidade para conhecer os vinhos bastante distintos dessa região. Pedidos: (27) 99661-2288 ou pelo Instagram @valdoriooficial, de segunda a sexta, das 10h às 18h. Entregas na Grande Vitória (taxas a partir de R$ 10).