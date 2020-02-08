Saudável

Salada de lentilha rosa com lagostim: receita leve e sofisticada

O prato é uma criação da chef Sylvia Lis, d'A Confeitaria, e sua recomendação é servi-lo com um belo mix de folhas

Publicado em 08 de Fevereiro de 2020 às 09:00

Redação de A Gazeta

Salada de lentilha rosa e lagostim da chef Sylvia Lis Crédito: Ari Oliveira/Divulgação
A receita de salada de lentilha rosa com lagostim que você verá abaixo é da chef Sylvia Lis, d'A Confeitaria, em VItória. Sylvia ficou muito famosa em Vitória na década de 1990 com o restaurante Sylvia Salads & Arts, já extinto, e até hoje é uma autoridade no assunto.
Perguntamos a ela o que não pode faltar em uma boa salada: um visual bonito, colorido, e texturas e sabores variados: folhas macias junto a firmes e ásperas, amargas mescladas com mais suaves, mas todas crocantes. E tomates mais maduros, sem pele. Frutas também, para dar mais leveza. Curtiu as dicas? 

SALADA DE LENTILHA ROSA COM LAGOSTIM E MIX DE FOLHAS

Rendimento: 4 porções 
Tempo de preparo: 30 minutos
Complexidade: fácil
  • INGREDIENTES:
  • 6 xícaras (chá) de lentilha rosa cozida 
  • 2 colheres (sopa) de pimentão vermelho em cubinhos
  • 3 colheres (sopa) de tomate sem pele e sem sementes, em cubinhos 
  • 1 cebola roxa em cubinhos 
  • 2 colheres (chá) de tomilho 
  • 2 colheres (chá) de coentro fresco picadinho 
  • Suco de limão a gosto 
  • 300g de lagostins sem casca
  • Azeite e sal
  • Cebolinha verde fatiada fino
  • 8 lagostins com casca, para decorar (opcional)
  • MODO DE PREPARO: 
  1. Tempere os lagostins com sal e limão. Reserve. 
  2. Em uma vasilha, coloque os tomates, os pimentões, a cebola, as ervas, o suco de limão, o sal e o azeite, deixando marinar por meia hora. 
  3. Salteie os lagostins com azeite e junte-os à marinada, deixando por 15 minutos. 
  4. Inclua as lentilhas, misture e junte a cebolinha. Regue com azeite, misture e acerte o sal.
  5. Corte com uma tesoura a parte inferior de cada lagostim reservado para decorar, retirando as membranas que envolvem suas barrigas. 
  6. Tempere-os com sal e limão e salteie rapidamente com azeite.
  7. Sirva com mix de folhas.
