Salada de lentilha rosa com lagostim: receita leve e sofisticada

A receita de salada de lentilha rosa com lagostim que você verá abaixo é da chef Sylvia Lis, d'A Confeitaria, em VItória. Sylvia ficou muito famosa em Vitória na década de 1990 com o restaurante Sylvia Salads & Arts, já extinto, e até hoje é uma autoridade no assunto.
Perguntamos a ela o que não pode faltar em uma boa salada: um visual bonito, colorido, e texturas e sabores variados: folhas macias junto a firmes e ásperas, amargas mescladas com mais suaves, mas todas crocantes. E tomates mais maduros, sem pele. Frutas também, para dar mais leveza. Curtiu as dicas?
SALADA DE LENTILHA ROSA COM LAGOSTIM E MIX DE FOLHAS
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Complexidade: fácil
- INGREDIENTES:
- 6 xícaras (chá) de lentilha rosa cozida
- 2 colheres (sopa) de pimentão vermelho em cubinhos
- 3 colheres (sopa) de tomate sem pele e sem sementes, em cubinhos
- 1 cebola roxa em cubinhos
- 2 colheres (chá) de tomilho
- 2 colheres (chá) de coentro fresco picadinho
- Suco de limão a gosto
- 300g de lagostins sem casca
- Azeite e sal
- Cebolinha verde fatiada fino
- 8 lagostins com casca, para decorar (opcional)
- MODO DE PREPARO:
- Tempere os lagostins com sal e limão. Reserve.
- Em uma vasilha, coloque os tomates, os pimentões, a cebola, as ervas, o suco de limão, o sal e o azeite, deixando marinar por meia hora.
- Salteie os lagostins com azeite e junte-os à marinada, deixando por 15 minutos.
- Inclua as lentilhas, misture e junte a cebolinha. Regue com azeite, misture e acerte o sal.
- Corte com uma tesoura a parte inferior de cada lagostim reservado para decorar, retirando as membranas que envolvem suas barrigas.
- Tempere-os com sal e limão e salteie rapidamente com azeite.
- Sirva com mix de folhas.
