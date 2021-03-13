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Salada de penne, peru, nozes e queijo de cabra: leve e refrescante

Receita contém ainda damasco e maçã e rende 12 porções. É uma opção colorida e nutritiva para o almoço de fim de semana

Publicado em 13 de Março de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

13 mar 2021 às 02:00
Salada fria de penne com peru e queijo de cabra
A salada combina massa, frutas, queijo de cabra e peito de peru desfiado Crédito: Ara Fotografia
Planejando os acompanhamentos do almoço? Aproveite a receita abaixo para se inspirar e prepare uma salada colorida, refrescante e repleta de texturas. Servida fria, ela também vale por uma refeição, pois é farta e nutritiva. Para preparar essa delícia, você vai precisar de penne, peito de peru desfiado, noz-pecã, queijo de cabra e frutas (damasco e maçã). Mãos à obra!  

SALADA DE PENNE, PERU, MAÇÃ, DAMASCO, NOZES E QUEIJO DE CABRA

Rendimento: 12 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Execução: fácil
  • INGREDIENTES:
  • 1 embalagem de massa penne com ovos
  • 8 colheres (sopa) de azeite
  • Suco de 3 limões
  • 200g de damasco seco cortado em tiras
  • 100g de noz-pecã quebradas grosseiramente
  • 2 maçãs Fuji com casca, cortadas em palitos
  • 6 xícaras (chá) de peito de peru assado e desfiado (600g)
  • 1 xícara (chá) de folhas de hortelã picadas
  • 250g de queijo de cabra cremoso esfarelado
  • Sal a gosto
  • MODO DE PREPARO:
  1. Comece pela massa. Em uma panela grande, ferva cinco litros de água com o sal. 
  2. Cozinhe a massa durante o tempo indicado na embalagem ou até que esteja al dente.
  3. Escorra a massa imediatamente, passe por água fria e reserve em uma tigela grande. 
  4. Regue com o azeite e mexa bem. 
  5. Misture o suco de limão aos palitos de maçã, para evitar que escureçam, e acrescente-os à massa. 
  6. Adicione também o damasco, a noz-pecã, o peito de peru e as folhas de hortelã. 
  7. Misture bem para que todos os ingredientes fiquem bem distribuídos e acrescente o queijo de cabra, misturando delicadamente.
  8.  Cubra com filme-plástico e leve à geladeira por 1 hora ou até o momento de servir.
Receita cedida pela marca Adria. Veja mais em leia.ag/receitas.

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