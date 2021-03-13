Salada de penne, peru, nozes e queijo de cabra: leve e refrescante

Comece pela massa. Em uma panela grande, ferva cinco litros de água com o sal.

Cozinhe a massa durante o tempo indicado na embalagem ou até que esteja al dente.

Escorra a massa imediatamente, passe por água fria e reserve em uma tigela grande.

Regue com o azeite e mexa bem.

Misture o suco de limão aos palitos de maçã, para evitar que escureçam, e acrescente-os à massa.

Adicione também o damasco, a noz-pecã, o peito de peru e as folhas de hortelã.

Misture bem para que todos os ingredientes fiquem bem distribuídos e acrescente o queijo de cabra, misturando delicadamente.