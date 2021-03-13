Salada de penne, peru, nozes e queijo de cabra: leve e refrescante

Planejando os acompanhamentos do almoço? Aproveite a receita abaixo para se inspirar e prepare uma salada colorida, refrescante e repleta de texturas. Servida fria, ela também vale por uma refeição, pois é farta e nutritiva. Para preparar essa delícia, você vai precisar de penne, peito de peru desfiado, noz-pecã, queijo de cabra e frutas (damasco e maçã). Mãos à obra!
SALADA DE PENNE, PERU, MAÇÃ, DAMASCO, NOZES E QUEIJO DE CABRA
Rendimento: 12 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Execução: fácil
Tempo de preparo: 40 minutos
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- 1 embalagem de massa penne com ovos
- 8 colheres (sopa) de azeite
- Suco de 3 limões
- 200g de damasco seco cortado em tiras
- 100g de noz-pecã quebradas grosseiramente
- 2 maçãs Fuji com casca, cortadas em palitos
- 6 xícaras (chá) de peito de peru assado e desfiado (600g)
- 1 xícara (chá) de folhas de hortelã picadas
- 250g de queijo de cabra cremoso esfarelado
- Sal a gosto
- MODO DE PREPARO:
- Comece pela massa. Em uma panela grande, ferva cinco litros de água com o sal.
- Cozinhe a massa durante o tempo indicado na embalagem ou até que esteja al dente.
- Escorra a massa imediatamente, passe por água fria e reserve em uma tigela grande.
- Regue com o azeite e mexa bem.
- Misture o suco de limão aos palitos de maçã, para evitar que escureçam, e acrescente-os à massa.
- Adicione também o damasco, a noz-pecã, o peito de peru e as folhas de hortelã.
- Misture bem para que todos os ingredientes fiquem bem distribuídos e acrescente o queijo de cabra, misturando delicadamente.
- Cubra com filme-plástico e leve à geladeira por 1 hora ou até o momento de servir.
Receita cedida pela marca Adria. Veja mais em leia.ag/receitas.