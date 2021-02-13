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Toque regional

Chef cria ceviche inspirado na moqueca capixaba; veja receita

Juarez Campos, do restaurante Oriundi, usou ingredientes do nosso prato mais famoso em uma versão da iguaria peruana

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

13 fev 2021 às 02:00
Ceviche à moda capixaba por Juarez Campos (Oriundi)
O ceviche capixaba é preparado com temperos da moqueca Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo
Ao longo de sua existência, a nossa moqueca já inspirou diversas receitas, desde risoto e bolinho de arroz até recheios de pastel e coxinha. Entusiasta e defensor desse prato icônico, o chef Juarez Campos (Oriundi Restaurante) foi além e criou um ceviche à moda capixaba, ao qual chama de moqueca crua. 
Antes de acompanhar o passo-a-passo da receita, conheça algumas curiosidades sobre o ceviche, símbolo da cozinha peruana:
Agora, vamos à dica do Juarez, super rápida e fácil de preparar:

CEVICHE CAPIXABA (MOQUECA CRUA)

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Execução: fácil
  • INGREDIENTES (4 porções):
  • 200g de filé de badejo laminado fino 
  • ½ copo de tomates não muito maduros sem sementes e cortado em cubos
  • ¼ de cebola roxa laminada fina
  • 2 colheres (sopa) de coentro fresco picado
  • 1 colher (café) de pimenta dedo-de-moça picada
  • 1 colher (sopa) de óleo de urucum
  • 2 colheres (sopa) de azeite extravirgem
  • 2 colheres (sopa) de suco de limão
  • Raspas de limão siciliano
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • MODO DE PREPARO:
  1. Em um bowl, misture metade do coentro com o restante dos ingredientes (exceto o sal, a pimenta-do-reino e as raspas de limão).
  2. Deixe a mistura marinar na geladeira de 15 a 20 minutos até o peixe ficar ligeiramente opaco.
  3. Após esse tempo, tempere com sal e pimenta-do-reino, transfira para quatro taças de dry martini.
  4. Finalize salpicando sobre cada taça o restante do coentro e as raspas de limão.
Veja mais em leia.ag/receitas. 

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