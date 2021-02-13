Chef cria ceviche inspirado na moqueca capixaba; veja receita

Ao longo de sua existência, a nossa moqueca já inspirou diversas receitas, desde risoto e bolinho de arroz até recheios de pastel e coxinha. Entusiasta e defensor desse prato icônico, o chef Juarez Campos (Oriundi Restaurante) foi além e criou um ceviche à moda capixaba, ao qual chama de moqueca crua.