Chef cria ceviche inspirado na moqueca capixaba; veja receita

Ao longo de sua existência, a nossa moqueca já inspirou diversas receitas, desde risoto e bolinho de arroz até recheios de pastel e coxinha. Entusiasta e defensor desse prato icônico, o chef Juarez Campos (Oriundi Restaurante) foi além e criou um ceviche à moda capixaba, ao qual chama de moqueca crua.
Antes de acompanhar o passo-a-passo da receita, conheça algumas curiosidades sobre o ceviche, símbolo da cozinha peruana:
Agora, vamos à dica do Juarez, super rápida e fácil de preparar:
CEVICHE CAPIXABA (MOQUECA CRUA)
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Execução: fácil
Tempo de preparo: 30 minutos
Execução: fácil
- INGREDIENTES (4 porções):
- 200g de filé de badejo laminado fino
- ½ copo de tomates não muito maduros sem sementes e cortado em cubos
- ¼ de cebola roxa laminada fina
- 2 colheres (sopa) de coentro fresco picado
- 1 colher (café) de pimenta dedo-de-moça picada
- 1 colher (sopa) de óleo de urucum
- 2 colheres (sopa) de azeite extravirgem
- 2 colheres (sopa) de suco de limão
- Raspas de limão siciliano
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- MODO DE PREPARO:
- Em um bowl, misture metade do coentro com o restante dos ingredientes (exceto o sal, a pimenta-do-reino e as raspas de limão).
- Deixe a mistura marinar na geladeira de 15 a 20 minutos até o peixe ficar ligeiramente opaco.
- Após esse tempo, tempere com sal e pimenta-do-reino, transfira para quatro taças de dry martini.
- Finalize salpicando sobre cada taça o restante do coentro e as raspas de limão.
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