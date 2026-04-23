Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Gastronomia
  • Almoço saudável: 5 receitas com ovo ricas em proteínas e fáceis de fazer
Gastronomia

Almoço saudável: 5 receitas com ovo ricas em proteínas e fáceis de fazer

Aprenda a preparar pratos nutritivos e saborosos para variar o cardápio
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 23 de Abril de 2026 às 13:54

Ovos cozidos com molho de tomate e grão-de-bico (Imagem: Jacek Chabraszewski | Shutterstock)
Ovos cozidos com molho de tomate e grão-de-bico Crédito: Imagem: Jacek Chabraszewski | Shutterstock
Na hora de montar um cardápio equilibrado, apostar em receitas com ovo pode ser uma estratégia inteligente. Rico em proteínas e nutrientes essenciais, ele contribui para a saciedade e se encaixa facilmente em preparos rápidos, sem exigir técnicas complexas ou muitos ingredientes.
Abaixo, confira receitas com ovo ricas em proteínas e fáceis de fazer. São ideias ideais para quem deseja variar o almoço, mantendo foco em saúde, sabor e eficiência na cozinha.

1. Ovos cozidos com molho de tomate e grão-de-bico

Ingredientes

  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 xícaras de chá de molho de tomate
  • 1/2 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
  • 2 ovos
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 1/2 colher de chá de cominho em pó
  • Folhas de manjericão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira funda, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar macia. Adicione o alho e mexa por alguns segundos até liberar aroma. Acrescente o molho de tomate, o grão-de-bico e os tomates-cereja, misturando bem. Tempere com páprica, cominho, sal e pimenta-do-reino, deixando cozinhar por cerca de 10 minutos até o molho encorpar.
Com uma colher, faça dois espaços no molho e quebre os ovos diretamente nesses locais. Tampe a frigideira e cozinhe em fogo baixo até que as claras estejam firmes e as gemas ainda levemente cremosas. Finalize com o manjericão por cima e sirva ainda quente.
Dica : sirva com fatias de pão.

2. Omelete assado com brócolis

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 cebola picada
  • 1 xícara de chá de brócolis em floretes pequenos
  • 4 ovos
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar levemente dourada. Adicione o brócolis e refogue por alguns minutos até ficar macio, mas ainda firme. Reserve. Em uma tigela, bata os ovos com o leite até obter uma mistura homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino, misturando bem.
Transfira o refogado de brócolis para uma forma untada com azeite e despeje a mistura de ovos por cima, espalhando de maneira uniforme. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos, até que a superfície esteja dourada e firme. Retire do forno, aguarde alguns minutos para firmar e sirva ainda quente.
Ovos em
Ovos em Crédito:

3. Ovos em cocotte com espinafre

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 2 xícaras de chá de espinafre
  • 2 colheres de sopa de creme de leite
  • 2 ovos
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o espinafre rapidamente até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e distribua o espinafre no fundo de dois ramequins. Adicione uma colher de sopa de creme de leite sobre o espinafre em cada ramequim. Quebre um ovo em cada recipiente, tomando cuidado para manter a gema intacta. Depois, leve ao forno preaquecido a 180 °C, em banho-maria, por cerca de 12 minutos, até que a clara esteja firme e a gema ainda levemente cremosa. Retire do forno e aproveite.
Dica : sirva com fatias de pão tostado.

4. Frittata de cogumelo e tomate

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 xícara de chá de cogumelo paris fatiado
  • 1/2 xícara de chá de tomate picado
  • 4 ovos
  • Pimenta-do-reino moída e sal a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira que possa ir ao forno, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o cogumelo até dourar. Depois, adicione o tomate e cozinhe rapidamente. Bata os ovos, tempere com sal e pimenta-do-reino e despeje sobre os ingredientes. Cozinhe em fogo baixo até firmar. Finalize no forno a 180 °C por cerca de 10 minutos. Sirva em seguida.

5. Quinoa com ovo e frango

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de quinoa
  • 2 xícaras de chá de água
  • 1 peito de frango cozido e desfiado
  • 2 ovos
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Cheiro-verde, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, adicione a quinoa e a água. Cozinhe em fogo médio até a água secar (cerca de 12 a 15 minutos). Reserve. Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o frango, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem. Em seguida, junte a quinoa cozida e misture tudo. Abra dois espaços na mistura e quebre os ovos diretamente na panela, mexendo até cozinharem. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Helô Pinheiro é a musa inspiradora da canção "Garota de Ipanema" (1962), composta por Tom Jobim e Vinícius de Moraes
Aos 82 anos, a eterna Garota de Ipanema conta seus segredos no ES
Imagem de destaque
Expresso GV: Av. Lindenberg vai ter duas faixas para carro em alguns trechos
Imagem de destaque
Estrela do balé russo inspira competição no RJ aos moldes do Prix Lausanne; capixaba está participando

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados