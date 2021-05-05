Bife à parmegiana, um prato que agrada a todos da família

Na refeição, não é tarefa fácil agradar uma família inteira. Aqui em casa isso é quase impossível. Os filhos têm um gosto, o pai tem outro, e minha mãe curte quase tudo, desde que não bagunce demais a cozinha.
Mas no meio de um monte de restrições, enjoanças, gostos peculiares demais ou comuns demais, lá está ele, o ÚNICO prato entre tantos que consegue abraçar calorosamente o gosto de cada um dos membros da minha maravilhosa família: o bife à parmegiana.
O parmegiana é o prato mais brasileiro entre as inspirações italianas. Minha versão tem um ridículo e imprescindível molho de tomate, empanamento em farinha panko para crocância extra e massa na manteiga de alho e tomatinhos para acompanhar, em vez do tradicional arroz + purê de batata.
BIFE À PARMEGIANA
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 1h20
Dificuldade: média
Tempo de preparo: 1h20
Dificuldade: média
- INGREDIENTES:
- 6 bifes de aproximadamente 2 cm de espessura cada um (alcatra, bife de vazio, contrafilé sem capa, filé mignon, acém, patinho…)
- 3 ovos inteiros
- 4 colheres (sopa) de farinha de trigo
- 1 pacotinho de queijo ralado
- 500g de farinha panko
- 1 kg de tomates picados grosseiramente
- 5 dentes de alho
- 400g de queijo muçarela
- 200g de parmesão ralado
- Orégano a gosto
- Sal, pimenta-do-reino e azeite
- Óleo para fritar
- MODO DE PREPARO:
- Comece pelo molho caseiro, batendo os tomates em um liquidificador ou processador.
- Em uma panela de fundo grosso, esquente um fio de azeite e jogue os dentes de alho com casca e tudo.
- Acrescente os tomates batidos, mexa e deixe cozinhar em fogo baixo até engrossar (por cerca de 40 minutos).
- Quando já tiver reduzido o suficiente, retire os alhos, amasse-os e retorne-os para a panela.
- Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve.
- Prepare os processos de empanamento do bife. Primeiro, tempere os bifes com sal e pimenta-do-reino e passe-as no trigo.
- Em uma outra travessa, bata os ovos e tempere também com um pouco de sal e pimenta.
- Em uma terceira travessa, misture a farinha panko, o parmesão em saquinho e o orégano.
- Os bifes devem ser passados no trigo, em seguida na mistura de ovos e por fim na farinha panko.
- Esquente o óleo. A temperatura ideal para frituras é de 180°C. Uma boa dica é escolher panelas mais fundas e não tão largas para que você use menos óleo, mesmo que os bifes tenham que ser feitos pouco a pouco. A fritura tem que ser por imersão para um resultado melhor.
- Depois de fritos, disponha os bifes em uma assadeira. Em seguida, cubra com o queijo muçarela fatiado. Dessa forma, sem colocar o molho de tomates em contato direto com a carne, você garante uma boa crocância.
- Cubra a camada de queijo com molho de tomate e por cima salpique o parmesão.
- Leve ao forno para gratinar.
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