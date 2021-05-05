Bife à parmegiana, um prato que agrada a todos da família

Comece pelo molho caseiro, batendo os tomates em um liquidificador ou processador.

Em uma panela de fundo grosso, esquente um fio de azeite e jogue os dentes de alho com casca e tudo.

Acrescente os tomates batidos, mexa e deixe cozinhar em fogo baixo até engrossar (por cerca de 40 minutos).

Quando já tiver reduzido o suficiente, retire os alhos, amasse-os e retorne-os para a panela.

Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve.

Prepare os processos de empanamento do bife. Primeiro, tempere os bifes com sal e pimenta-do-reino e passe-as no trigo.

Em uma outra travessa, bata os ovos e tempere também com um pouco de sal e pimenta.

Em uma terceira travessa, misture a farinha panko, o parmesão em saquinho e o orégano.

Os bifes devem ser passados no trigo, em seguida na mistura de ovos e por fim na farinha panko.



Esquente o óleo. A temperatura ideal para frituras é de 180°C. Uma boa dica é escolher panelas mais fundas e não tão largas para que você use menos óleo, mesmo que os bifes tenham que ser feitos pouco a pouco. A fritura tem que ser por imersão para um resultado melhor.



Depois de fritos, disponha os bifes em uma assadeira. Em seguida, cubra com o queijo muçarela fatiado. Dessa forma, sem colocar o molho de tomates em contato direto com a carne, você garante uma boa crocância.

Cubra a camada de queijo com molho de tomate e por cima salpique o parmesão.