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Dia do Churrasco

Aprenda a preparar bife à parmegiana na churrasqueira

A dica é do churrasqueiro José Almiro de Morais, que também ensina uma receita de molho rústico de tomate com sabor defumado

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

24 abr 2021 às 02:00
Parmegiana de churrasco com molho rústico de tomate
Versão do bife à parmegiana na brasa é finalizado com parmesão Crédito: Churrasqueadas/Divulgação
Apesar do nome e do jeitão de comida italiana, o bife à parmegiana é uma invenção brasileira. Já publicamos aqui a receita desse clássico feito pelo chef Juarez Campos no restaurante Oriundi e também mostramos uma versão do parmê feita com hambúrguer.
Para celebrar o Dia do Churrasco neste sábado, 24 de abril, escolhemos uma sugestão preparada na churrasqueira. A dica é do churrasqueiro José Almiro de Morais, apresentador do canal de receitas Churrasqueadas, no Youtube. Confira!

PARMEGIANA DE CHURRASCO COM MOLHO RÚSTICO DE TOMATE

  • Rendimento: 5 porções
  • Tempo de preparo: 10 minutos
  • Execução: fácil
  • INGREDIENTES:
  • 1kg de filé mignon ou coxão mole (miolo de alcatra e patinho também são boas opções)
  • 4 ovos
  • Farinha panko ou de rosca
  • 5 tomates
  • 4 dentes de alho 
  • 1 cebola 
  • Meia xícara de azeite
  • Pimenta-do-reino
  • Cheiro verde
  • Salsinha e cebolinha
  • 200g de queijo muçarela
  • 100g de queijo parmesão
  • Mel
  • Sal
  • MODO DE PREPARO:
  1. Na churrasqueira, grelhe os tomates, a cebola e os dentes de alho inteiros. Reserve para usar no molho.
  2. Abra a peça de carne em bife. Coloque em um saco plástico e amasse até afinar.
  3. Em uma fôrma, coloque os ovos, misture e banhe o bife.
  4. Em uma outra fôrma, coloque a farinha panko ou de rosca e empane o bife.
  5. Leve o bife para a churrasqueira no braseiro fraco (a 60 cm de distância da brasa). Quando virar para assar o outro lado, tempere com sal, pimenta-do-reino e cubra com o queijo muçarela.
  6. Molho rústico: em uma vasilha, coloque os tomates com pele e amasse. Adicione um fio de mel e misture. Tempere o molho com pimenta-do-reino, azeite, uma pitada de sal, alho picado, cebola picada e misture tudo. Finalize com o cheiro verde, a cebolinha e a salsinha picada.
  7. Em um refratário ou em uma tábua, faça uma cama de molho rústico e coloque sobre ele o bife à parmegiana.  
  8. Adicione o restante do molho e faça um acabamento com queijo parmesão e cheiro verde. 
  9. Dica: para dar uma última derretida no queijo, coloque algumas brasas em um refratário de alumínio e segure-o por poucos minutos em cima do bife. 

ASSISTA AO VÍDEO DA RECEITA:

Veja mais em leia.ag/receitas.

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