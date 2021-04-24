Aprenda a preparar bife à parmegiana na churrasqueira

Apesar do nome e do jeitão de comida italiana, o bife à parmegiana é uma invenção brasileira. Já publicamos aqui a receita desse clássico feito pelo chef Juarez Campos no restaurante Oriundi e também mostramos uma versão do parmê feita com hambúrguer.
Para celebrar o Dia do Churrasco neste sábado, 24 de abril, escolhemos uma sugestão preparada na churrasqueira. A dica é do churrasqueiro José Almiro de Morais, apresentador do canal de receitas Churrasqueadas, no Youtube. Confira!
PARMEGIANA DE CHURRASCO COM MOLHO RÚSTICO DE TOMATE
- Rendimento: 5 porções
- Tempo de preparo: 10 minutos
- Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- 1kg de filé mignon ou coxão mole (miolo de alcatra e patinho também são boas opções)
- 4 ovos
- Farinha panko ou de rosca
- 5 tomates
- 4 dentes de alho
- 1 cebola
- Meia xícara de azeite
- Pimenta-do-reino
- Cheiro verde
- Salsinha e cebolinha
- 200g de queijo muçarela
- 100g de queijo parmesão
- Mel
- Sal
- MODO DE PREPARO:
- Na churrasqueira, grelhe os tomates, a cebola e os dentes de alho inteiros. Reserve para usar no molho.
- Abra a peça de carne em bife. Coloque em um saco plástico e amasse até afinar.
- Em uma fôrma, coloque os ovos, misture e banhe o bife.
- Em uma outra fôrma, coloque a farinha panko ou de rosca e empane o bife.
- Leve o bife para a churrasqueira no braseiro fraco (a 60 cm de distância da brasa). Quando virar para assar o outro lado, tempere com sal, pimenta-do-reino e cubra com o queijo muçarela.
- Molho rústico: em uma vasilha, coloque os tomates com pele e amasse. Adicione um fio de mel e misture. Tempere o molho com pimenta-do-reino, azeite, uma pitada de sal, alho picado, cebola picada e misture tudo. Finalize com o cheiro verde, a cebolinha e a salsinha picada.
- Em um refratário ou em uma tábua, faça uma cama de molho rústico e coloque sobre ele o bife à parmegiana.
- Adicione o restante do molho e faça um acabamento com queijo parmesão e cheiro verde.
- Dica: para dar uma última derretida no queijo, coloque algumas brasas em um refratário de alumínio e segure-o por poucos minutos em cima do bife.
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