Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pitadas

Vitória ganha novo restaurante de cozinha mediterrânea

Conheça pratos e ambientes do Eliah, aberto esta semana na Praia do Canto, e confira opções do Figata e do Soeta para o Dia das Mães

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 19:43

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

06 mai 2021 às 19:43
Pratos do restaurante Eliah, na Praia do Canto, Vitória
Iskender Kebab (à direita): entrada do novo Eliah, na Praia do Canto   Crédito: Pedro Melo
Com ambiente elegante e despojado inspirado na Grécia e cozinha de influência mediterrânea, o Eliah Restaurante abriu suas portas para o público nesta quinta-feira (6), na Praia do Canto. A casa pertence aos sócios Felippe Henrique, Jorge Abikair e Vinicius Cavalcante, fundadores do Peppe - que deixou o Shopping Day by Day para ocupar, futuramente, um espaço ao lado do novo empreendimento.  
Vinicius, o chef, propõe um cardápio repleto de referências gregas e árabes, com predomínio de frutos do mar. Além das entradas para compartilhar, com destaque para o Iskender Kebab (fraldinha de cordeiro com tomates, molho de iogurte e pão pita/R$ 60), há opções de salada, massa, peixe, lagosta, polvo, cordeiro, porco (panceta), pato (magret), chorizo Angus e bacalhau. 

Veja Também

Novo restaurante na Prainha une comida brasileira e literatura

A carta de drinques vem antenada com tendências mundiais, como no Peppe, e traz junto a clássicos da coquetelaria criações do bartender e consultor Ítalo de Paula, de São Paulo. Uma delas é o Greek Punch, um milk punch clarificado de gim, ouzo (bebida grega à base de anis), limão, framboesa, abacaxi e angostura (R$ 33).   

Eliah

O serviço e a seleção de vinhos - com garrafas a partir de R$ 99,90 e ênfase nos brancos e rosés - ficam a cargo do sommelier Pedro Pereira. A princípio, o Eliah abrirá de terça a sexta, das 12h às 20h, e sábado, das 11h30 às 16h. Rua Afonso Cláudio, 60. Mais informações: @eliahrestaurante.

DICA DE DELIVERY PARA O DIA DAS MÃES

O italiano Figata criou um menu especial com três pratos para o Dia das Mães. Todos estão disponíveis para delivery e um deles é o Gamberi e Fragola con Penne: camarões VG grelhados e morangos em redução de espumante e manteiga de limão acompanhados de penne com molho de resteya, farofa de parma e orégano (R$ 79,90/individual e R$ 149,90/duas pessoas). 
O restaurante terá também uma seleção de vinhos com preços reduzidos para clientes que optarem pelo menu do Dia das Mães. Pedidos: pelo site ou pelas redes sociais do Figata. Praia do Canto (Rua João da Cruz, 290) e Shopping Vitória.  
Gamberi e fragola con penne, prato especial para o Dia das Mães do restaurante Figata, em Vitória
Gamberi e Fragola con Penne, do Figata: opção de delivery no Dia das Mães Crédito: Figata/Divulgação

ALMOÇO ESPECIAL SOB ENCOMENDA

Sábado, 8/05, é o último dia para encomendar produtos do menu Pra Levar do restaurante Soeta para o Dia das Mães. Além da já famosa lasanha de cordeiro com molho de tomate (R$ 58/400g), há opções como arroz de pato com lentilha e ragu de linguiça (R$ 58/400g) e torta cremosa de queijo com calda de goiabada (R$ 110/26 cm de diâmetro). 
Os pedidos devem ser feitos pelo Whatsapp (27) 98875-1032, com retirada no domingo (9), entre 10h e 13h. Rua Desembargador Sampaio, 332, Praia do Canto, Vitória. 
Lasanha de cordeiro com molho de tomate do restaurante Soeta
A lasanha de cordeiro do Soeta é uma opção sob encomenda para o Dia das Mães  Crédito: Gabriel Lordello
Clique para ler as colunas anteriores e acompanhe mais notícias em leia.ag/gastronomia.

Veja Também

4 dicas de sobremesas para impressionar no Dia das Mães

Dia das Mães: 10 caixas gourmet e cestas de café para presentear

Bife à parmegiana, um prato que agrada a todos da família

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

dia das maes Gastronomia Praia do Canto Pitadas Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Flavia Mara Araújo morreu em prova de triatlo
Triatleta brasileira morre durante etapa do Ironman no Texas, nos EUA
Imagem BBC Brasil
Não gosta de se exercitar? Talvez esteja fazendo isso no momento errado do dia
Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados