Vitória ganha novo restaurante de cozinha mediterrânea

Iskender Kebab (à direita): entrada do novo Eliah, na Praia do Canto Crédito: Pedro Melo

Com ambiente elegante e despojado inspirado na Grécia e cozinha de influência mediterrânea, o Eliah Restaurante abriu suas portas para o público nesta quinta-feira (6), na Praia do Canto. A casa pertence aos sócios Felippe Henrique, Jorge Abikair e Vinicius Cavalcante, fundadores do Peppe - que deixou o Shopping Day by Day para ocupar, futuramente, um espaço ao lado do novo empreendimento.

Vinicius, o chef, propõe um cardápio repleto de referências gregas e árabes, com predomínio de frutos do mar. Além das entradas para compartilhar, com destaque para o Iskender Kebab (fraldinha de cordeiro com tomates, molho de iogurte e pão pita/R$ 60), há opções de salada, massa, peixe, lagosta, polvo, cordeiro, porco (panceta), pato (magret), chorizo Angus e bacalhau.

A carta de drinques vem antenada com tendências mundiais, como no Peppe, e traz junto a clássicos da coquetelaria criações do bartender e consultor Ítalo de Paula, de São Paulo. Uma delas é o Greek Punch, um milk punch clarificado de gim, ouzo (bebida grega à base de anis), limão, framboesa, abacaxi e angostura (R$ 33).

Eliah

O serviço e a seleção de vinhos - com garrafas a partir de R$ 99,90 e ênfase nos brancos e rosés - ficam a cargo do sommelier Pedro Pereira. A princípio, o Eliah abrirá de terça a sexta, das 12h às 20h, e sábado, das 11h30 às 16h. Rua Afonso Cláudio, 60. Mais informações: @eliahrestaurante

DICA DE DELIVERY PARA O DIA DAS MÃES

O italiano Figata criou um menu especial com três pratos para o Dia das Mães. Todos estão disponíveis para delivery e um deles é o Gamberi e Fragola con Penne: camarões VG grelhados e morangos em redução de espumante e manteiga de limão acompanhados de penne com molho de resteya, farofa de parma e orégano (R$ 79,90/individual e R$ 149,90/duas pessoas).

O restaurante terá também uma seleção de vinhos com preços reduzidos para clientes que optarem pelo menu do Dia das Mães. Pedidos: pelo site ou pelas redes sociais do Figata. Praia do Canto (Rua João da Cruz, 290) e Shopping Vitória.

Gamberi e Fragola con Penne, do Figata: opção de delivery no Dia das Mães Crédito: Figata/Divulgação

ALMOÇO ESPECIAL SOB ENCOMENDA

Sábado, 8/05, é o último dia para encomendar produtos do menu Pra Levar do restaurante Soeta para o Dia das Mães. Além da já famosa lasanha de cordeiro com molho de tomate (R$ 58/400g), há opções como arroz de pato com lentilha e ragu de linguiça (R$ 58/400g) e torta cremosa de queijo com calda de goiabada (R$ 110/26 cm de diâmetro).

Os pedidos devem ser feitos pelo Whatsapp (27) 98875-1032, com retirada no domingo (9), entre 10h e 13h. Rua Desembargador Sampaio, 332, Praia do Canto, Vitória.