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Luto

Advogado e professor morre por complicações da Covid-19 em Cachoeiro

O corpo de Fabio Rabelo, de 41 anos, foi sepultado no início da tarde desta segunda-feira (17) em Cachoeiro de Itapemirim. Entidades lamentaram sua morte

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 16:40

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

17 mai 2021 às 16:40
Fabio Rabelo era advogado e professor universitário em Cachoeiro de Itapemirim
Fabio Rabelo era advogado e professor universitário em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Morreu na manhã desta segunda-feira (17), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, o advogado Fabio Rabelo, de 41 anos, vítima de complicações devido à Covid-19. Ele foi sepultado em um cemitério particular no município no início da tarde.
Fabio era filho do também advogado Ary Rabelo Paulucio. Ele se formou na Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim (FDCI), em 2007. Além de ser sócio de uma empresa de advocacia em Cachoeiro, era professor universitário.
A morte do jurista comoveu a classe. A Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Cachoeiro de Itapemirim (Faccaci), divulgou uma nota nas redes sociais lamentando a morte precoce de Fabio.
“A Família Faccaci lamenta profundamente o falecimento do nosso querido professor Fabio Rabelo. Com MBA em Direito Civil e Processo Civil, o sócio da Rabelo Advogados fez parte do nosso time de professores por muitos anos e era muito querido por seus alunos e colegas. Professor Fabio Rabelo, você estará sempre em nossos corações!”, disse na nota divulgada na rede social da instituição de ensino (veja abaixo).
A 2ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Cachoeiro de Itapemirim também manifestou pesar pela morte de Fabio Rabelo. “Hoje a advocacia amanheceu triste. Hoje a advocacia amanheceu enlutada. Perdemos um grande profissional. Perdemos um grande amigo. Vá com Deus, amigo Fabio Rabelo, na certeza de que esse 'adeus' é um até logo. Você fez história”, escreveram.

Correção

18/05/2021 - 10:54
Anteriormente, esta reportagem dizia que o professor havia ficado internado na UTI do Hospital Evangélico de Cachoeiro. Na manhã desta terça-feira (18), a unidade informou que "o advogado e professor Fábio Rabelo, que morreu na tarde da última segunda-feira (17), não estava sob os cuidados da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. Lamentamos mais uma vida perdida para a Covid-19 e deixamos aqui nosso pesar a toda família do advogado", finalizou a nota do hospital. O texto foi corrigido. 

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