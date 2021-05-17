Advogado e professor morre por complicações da Covid-19 em Cachoeiro

Fabio Rabelo era advogado e professor universitário em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Fabio era filho do também advogado Ary Rabelo Paulucio. Ele se formou na Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim (FDCI), em 2007. Além de ser sócio de uma empresa de advocacia em Cachoeiro, era professor universitário.

A morte do jurista comoveu a classe. A Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Cachoeiro de Itapemirim (Faccaci), divulgou uma nota nas redes sociais lamentando a morte precoce de Fabio.

“A Família Faccaci lamenta profundamente o falecimento do nosso querido professor Fabio Rabelo. Com MBA em Direito Civil e Processo Civil, o sócio da Rabelo Advogados fez parte do nosso time de professores por muitos anos e era muito querido por seus alunos e colegas. Professor Fabio Rabelo, você estará sempre em nossos corações!”, disse na nota divulgada na rede social da instituição de ensino (veja abaixo).

A 2ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Cachoeiro de Itapemirim também manifestou pesar pela morte de Fabio Rabelo. “Hoje a advocacia amanheceu triste. Hoje a advocacia amanheceu enlutada. Perdemos um grande profissional. Perdemos um grande amigo. Vá com Deus, amigo Fabio Rabelo, na certeza de que esse 'adeus' é um até logo. Você fez história”, escreveram.