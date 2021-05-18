Cariacica alerta para link falso de agendamento de vacinação

Um link que circula nas redes sociais sobre agendamento para vacinação contra a Covid-19 com o imunizante Coronavac em Cariacica é falso. A Secretaria Municipal de Saúde (Semus), divulgou um alerta sobre a veracidade da informação, e esclareceu que o agendamento para a imunização na cidade é feito exclusivamente pelo site da prefeitura.
Uma outra informação falsa desmentida pela Prefeitura de Cariacica é de que estariam sendo aplicadas doses da vacina Coronavac no Pronto Atendimento do Trevo de Alto Lage para qualquer pessoa que chegasse ao local. No PA, há vacinação, mas somente para pessoas que agendaram previamente.
Em nota, a Semus informa ainda que os agendamentos de novas doses da Coronavac serão avisados pelos canais oficiais da Prefeitura de Cariacica (redes sociais e portal).