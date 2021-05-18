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Fake news

Cariacica alerta para link falso de agendamento de vacinação

Informação que circula nas redes sociais para marcar a imunização contra a Covid-19 com a vacina Coronavac não procede. Agendamento é feito somente pelo site da Prefeitura de Cariacica

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 10:48

Publicado em 

18 mai 2021 às 10:48
GERAL - BRASILIA, COVID-19, VACINAÇÃO DRIVE-THRU CORONAVAC -Profissional de saúde nesta quinta-feira, 18 de março, prepara uma dose da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, antes de aplicar em idoso em um drive-thru. 18/03/2021
Vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Crédito: MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO
Um link que circula nas redes sociais sobre agendamento para vacinação contra a Covid-19 com o imunizante Coronavac em Cariacica é falso. A Secretaria Municipal de Saúde (Semus), divulgou um alerta sobre a veracidade da informação, e esclareceu que o agendamento para a imunização na cidade é feito exclusivamente pelo site da prefeitura.
Uma outra informação falsa desmentida pela Prefeitura de Cariacica é de que estariam sendo aplicadas doses da vacina Coronavac no Pronto Atendimento do Trevo de Alto Lage para qualquer pessoa que chegasse ao local. No PA, há vacinação, mas somente para pessoas que agendaram previamente.
Em nota, a Semus informa ainda que os agendamentos de novas doses da Coronavac serão avisados pelos canais oficiais da Prefeitura de Cariacica (redes sociais e portal).

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