Confira o calendário de vacinação para grávidas e puérperas nas cidades do ES

VITÓRIA

Gestantes e puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto) que residem em Aracruz, Fundão, Ibiraçu e João Neiva, poderão receber a primeira dose da vacina Pfizer nos dias 19, 20 e 21 de maio (quarta, quinta e sexta-feira), das 9h às 16h, no estacionamento da secretaria de Saúde (Semsa) da Prefeitura de Aracruz. O município receberá nesta próxima terça- feira (18), 600 doses do imunizante. Para ser vacinada, a mulher que se enquadra nas condições exigidas, deve apresentar, além do documento de identificação com foto (original) e CPF, a caderneta de acompanhamento da gestante/pré-natal ou laudo médico que ateste a gravidez. No caso das puérperas, é preciso levar a declaração de nascimento ou certidão de nascimento da criança

O município receberá nesta segunda-feira (17), 768 doses da vacina da Pfizer contra Covid-19 para primeira aplicação em gestantes e puérperas (mulheres com até 45 dias de pós-parto), com e sem comorbidades. Na sede do município, o atendimento será realizado terça (18), quarta (19) e quinta-feira (20), em quatro locais: Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (das 7h às 16h) e as unidades básicas de saúde dos bairros Vila Rica (7h às 13h), Aquidaban (9h às 15h) e Jardim Itapemirim (13h às 18h). A orientação da Semus é procurar o local mais próximo de casa, nos horários estabelecidos. As grávidas e puérperas que moram nos distritos de Cachoeiro serão vacinadas nas unidades básicas de sua região, a partir de terça, conforme o cronograma de uma equipe volante de vacinação. Para a imunização, as gestantes precisam apresentar cartão de pré-natal ou exame que comprove a gestação, e as puérperas, a certidão de nascimento do bebê ou declaração de nascidos vivos, liberada pelo hospital. A Semus adverte que quem tiver tomado a vacina contra a gripe (influenza) precisa respeitar um intervalo de 14 dias para receber a dose contra o coronavírus.

O município vai abrir nesta segunda-feira (17), a partir 14 horas, a vacinação para a primeira dose de gestantes com a Pfizer. O agendamento poderá ser feito pelo link vacina.cariacica.es.gov.br.

A Secretaria de Saúde de Colatina iniciou nesta segunda-feira (17) a vacinação de grávidas e puérperas com o imunizante da Pfizer para atender as moradores do município e também de São Roque, Marilândia e Governador Lindenberg. A vacinação acontecerá, exclusivamente, em um único ponto da cidade, no local onde está sendo construído o terminal de ônibus, em frente à Prefeitura de Colatina. Na segunda, das 13 às 16 horas; na terça, na quarta e na quinta-feira, das 8 às 15 horas.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informa que em Guaçuí, a vacinação para grávidas e puérperas será realizada na unidade da Rede Cuidar, a partir desta terça-feira (18), para mulheres de municípios vizinhos. Já as beneficiárias de Guaçuí começam a ser atendidas na quarta-feira (19). A imunização desse público será realizada pela equipe da unidade e supervisionada por técnicos da superintendência de Cachoeiro de Itapemirim. A organização da vacinação será realizada pelo município e encaminhada à equipe da Rede Cuidar. Os municípios de Castelo, Itapemirim, Iúna, Marataízes e Piúma, por terem mais de 90 doses para serem aplicadas, têm a opção de realizar a retirada dessas doses para que a administração aconteça no próprio município, sem a necessidade de deslocar a gestante para uma das microrregiões de referência. Para vacinar, a paciente deverá apresentar documento original com foto, cartão SUS, cartão de pré-natal ou certidão de nascimento do recém-nascido e comprovante de residência.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) realiza nesta terça-feira (18), das 8 às 15 horas, a vacinação das gestantes e puérperas. A vacinação acontecerá na Escola Ana Rocha Lyra, em Muquiçaba. Só serão vacinadas as gestantes e puérperas que levarem a caderneta de gestante, o cartão de vacina, o CPF, cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência, em nome da vacinada ou do responsável. O cartão de vacina é de extrema necessidade, pois a Pfizer não pode ser aplicada em curto intervalo de algumas outras vacinas.Para as mulheres que não conseguirem se vacinar, no mesmo local será feito o agendamento para outra data.

A vacinação para este público começou nesta segunda-feira (17) na Unidade Sanitária de Linhares (USL), localizada no bairro Colina. Não é necessário agendamento. Serão atendidas grávidas e puérperas de do município e também de Rio Bananal.

A Secretaria da Saúde de São Mateus inicia a vacinação nesta terça-feira (18). O atendimento será realizados na Escola Dora Arnizaut Silvares – CAIC (Santo Antônio), na Unidade Básica de Saúde de Nestor Gomes (KM 41) e no Centro de Convivência do Idoso (Guriri), das 13 às 18 horas. A previsão é vacinar mais de 800 grávidas e puérperas. A imunização será retomada na sexta-feira (21), na Igreja Assembleia de Deus (Avenida João XXIII, Bairro Boa Vista), das 8h às 11h. e das 12h30 às 15h30. Para receber a vacina, gestantes e puérperas precisam apresentar documento com foto, cartão de vacinação, cartão do SUS ou CPF. As puérperas também precisam apresentar a certidão de nascimento ou cartão de vacinação do bebê.

O município abriu, no último sábado (15), o agendamento para a imunização com a primeira dose de gestantes e puérperas com a vacina da Pfizer. Foram disponibilizadas 630 doses para o agendamento on-line no link http://gti.serra.es.gov.br/saude/ . A vacinação ocorrerá entre terça (18) e quinta-feira (20) no ponto de pedestre do Parque da Cidade.

Venda Nova do Imigrante será polo para os municípios de Afonso Claudio, Brejetuba, Ibatiba, Conceição do Castelo, Domingos Martins e Marechal Floriano, além de atender as grávidas e puérperas do próprio município. No total, cerca de 900 mulheres serão contempladas. A vacinação começa na quarta-feira (19). A agenda está sendo construída de forma coletiva, de modo a atender todos os municípios.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que vai realizar a vacinação de grávidas e puérperas desta terça-feira (18) até a quinta-feira (20). A imunização acontecerá nos territórios de residência das gestantes, conforme cronograma estabelecido pela Vigilância em Saúde e Atenção Básica municipal. As grávidas em qualquer período gestacional deverão apresentar comprovante de acompanhamento e/ou pré-natal ou laudo médico. Já as puérperas podem utilizar a declaração de nascimento da criança. Nesta terça, o atendimento será nos bairros Areinha, das 8 às 11h, e Canaã, das 13 às 15h. Na quarta, serão atendidas as mulheres de Morada de Bethânia, Nova Bethânia I, Nova Bethânia II e Bom Pastor, das 8 às 11h; e as de Soteco, Campo Verde e Viana-Sede, das 13 às 15h. Já na quinta-feira, serão contempladas as que residem em Universal, Marcílio I, Industrial e Araçatiba, das 8 às 11 horas, e em Ipanema, Primavera, Marcílio II e Jucu, das 13 às 15h.

O município abriu na manhã desta segunda-feira (17) mil vagas para imunizar grávidas e puérperas. As que tiveram agendamento cancelado devem novamente marcar a vacina no site da prefeita, pelo link https://vacina.vilavelha.es.gov.br/#/ . A vacinação ocorrerá nos dias 20,21 e 22 de maio.