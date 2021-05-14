Veja como será a vacinação de gestantes e puérperas no ES com a Pfizer

O imunizante da Pfizer já recebeu a aprovação definitiva da Anvisa Crédito: Divulgação

De acordo com o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, as 14 cidades vão atuar como polos , que vão garantir a vacinação para outros municípios. “As doses da Pfizer vão ser destinadas a completar a vacinação das gestantes. Vão ser enviadas para as 14 cidades-polos, que vão receber e vacinar inclusive as gestantes dos municípios vizinhos”, explica.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), as doses da Pfizer/ BioNTech, que anteriormente eram destinas a Vitória, vão ser agora enviadas para as seguintes cidades:

Aracruz

Cachoeiro De Itapemirim

Cariacica

Colatina

Guaçuí

Guarapari

Linhares

Santa Teresa

São Mateus

Serra

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Velha

Vitoria

A distribuição dos imunizantes acontecerá ao longo desta sexta-feira (14). Para a Região Sul, as doses serão encaminhadas primeiramente à regional da Sesa e, após levantamento do quantitativo do público, serão encaminhadas a Cachoeiro de Itapemirim e Guaçuí.

De acordo com a Sesa, a organização da vacinação deste público - grávidas e puérperas - será das gestões municipais, com articulação entre as cidades-polos.

A orientação é que sejam feitas estratégias mistas, com a participação de equipes volantes nos demais territórios ou levando-as aos pontos de vacinação das cidades definidas.

A logística de distribuição se deve às especificidades do imunizante, em especial ao seu armazenamento e manejo. Além disso, profissionais dos municípios selecionados participaram de capacitações com equipe estadual para aprendizagem das técnicas utilizadas para aplicação da Pfizer.