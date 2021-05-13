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Em alerta!

Fiocruz: quatro estados mostram tendência de alta de Covid-19 e SRAG

Manaus, Porto Alegre e Palmas mostram crescimento de casos e óbitos, segundo o boletim da Fiocruz. Por outro lado, 16 estados revelaram tendência de queda

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 17:54

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

13 mai 2021 às 17:54
Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil
Coronavírus já foi responsável por mais de 420 mil mortes no Brasil Crédito: Pixabay
Amazonas, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Tocantins apresentaram tendência de crescimento nos casos e óbitos por Covid-19 e na incidência de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) na semana de epidemiológica 18, de 2 a 8 de maio. As informações foram divulgadas hoje (13) no Boletim Infogripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que aponta que todo o país continua a registrar nível muito alto de SRAG.
Segundo o estudo, Amazonas, Tocantins e Mato Grosso do Sul têm mais de 75% de probabilidade de recrudescimento da pandemia na análise de curto prazo (últimas três semanas), e Amazonas e Maranhão apresentam essa tendência na análise de longo prazo (últimas seis semanas). Entre as capitais, três apresentam sinal de crescimento de casos e óbitos: Manaus, Porto Alegre e Palmas.
Por outro lado, 16 estados apresentaram tendência de queda de casos e óbitos em uma das duas análises. Na de longo prazo, Ceará, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina têm mais de 95% de probabilidade de redução de casos e óbitos.
Os pesquisadores responsáveis pelo estudo alertam que muitos desses estados com queda nos números ainda estão com valores similares ou até mesmo superiores aos picos observados ao longo de 2020. Além disso, o boletim informa que foram observados indícios de interrupção da tendência de queda nos números no Amapá, Bahia, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul e Sergipe.
Para o coordenador do sistema Infogripe, Marcelo Gomes, a flexibilização das medidas de prevenção à covid-19 deve ser tratada com cautela, porque reaberturas precoces em um cenário de dados epidemiológicos ainda muito elevados podem agravar a situação.
O boletim divulgado hoje também alerta para o aumento no número de casos de vírus sincicial respiratório (VSR). Este aumento foi verificado em todas as regiões do pais, sendo que as regiões Sudeste e Centro-Oeste são as que apresentam a maior incidência acumulada até o momento.

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