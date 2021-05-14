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Pandemia

Covid-19: ES recebe mais 117 mil vacinas da Coronavac e Astrazeneca

Ao todo, são 65.200 doses da Coronavac e 52.250 da Astrazeneca. Pessoas com segunda dose em atraso, agentes de segurança, trabalhadores da educação e o grupo com comorbidade serão vacinados

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 12:09

Publicado em 

14 mai 2021 às 12:09
Vacinas Coronavac e Astrazeneca, em uso no plano de imunização do Brasil
Vacinas Coronavac e Astrazeneca, em uso no plano de imunização do Brasil Crédito: Felipe Dalla Valle/ Palácio Piratini
Espírito Santo recebeu, entre a madrugada e a manhã desta sexta-feira (14), mais de 117 mil doses de vacinas para a Campanha de Vacinação contra o novo Coronavírus (Covid-19), de acordo com a Secretaria de Saúde (Sesa). 
Durante a madrugada, foram entregues mais 96.050 doses de vacinas, sendo 43.800 doses da Coronavac (Sinovac/Butantan) e 52.250 doses da Astrazeneca (Oxford/Fiocruz).
Os imunizantes foram encaminhados à Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria da Saúde (Sesa) para cadastramento. A distribuição aos municípios da Região Metropolitana e para as regionais de saúde Norte, Sul e Central acontecerá ao longo desta sexta-feira.
Já pela manhã desta sexta-feira, o Estado recebeu mais 21.400 doses da Coronavac (Sinovac/Butantan) que serão acrescidas à 19ª remessa. Os imunizantes serão destinados à aplicação de segunda dose da população que se encontra com esquema vacinal superior a 28 dias. A distribuição destas doses acontecerá na tarde desta sexta-feira.

QUEM SERÁ VACINADO

Para as doses que chegaram nesta madrugada, o Estado fará o envio de primeiras doses para dar continuidade à vacinação de pessoas com comorbidades, do grupo de forças de segurança e salvamento e dos trabalhadores da educação, com doses da Astrazeneca.
Para as segundas doses serão destinadas imunizantes da Coronavac para público de 70 a 74 anos, 65 a 69 anos e trabalhadores da saúde que se encontram com esquema de vacinação superior a 28 dias.
Em vídeo publicado no Youtube, o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, falou sobre o cenário da vacinação capixaba contra a Covid-19. Confira na íntegra: 

ATRASO DA CORONAVAC

O Brasil vive em um cenário de escassez de doses da vacina Coronovac devido ao desabastecimento do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) pelo Instituto Butantan, o que acarretou no comprometimento da distribuição das segundas doses em todo território brasileiro, inclusive no Espírito Santo.
Até o último dia 06 de maio, 87.749 pessoas estavam no grupo que se encontrava em período de 28 dias completados da primeira dose e aptas a completarem o esquema vacinal contra a Covid-19 com a aplicação da segunda dose. 
A orientação à população que se encontra com esquema para a segunda dose superior de 28 dias, aguarde o anuncio da chegada de novas doses e o agendamento que cada cidade irá realizar.

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