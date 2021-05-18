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Covid-19

Veja quem será vacinado com as mais de 190 mil doses que chegaram ao ES

Os imunizantes serão distribuídos aos municípios da Região Metropolitana e para as regionais de saúde Norte, Sul e Central ao longo desta terça-feira (18)

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 12:12

Publicado em 

18 mai 2021 às 12:12
Estado recebe mais de 83 mil doses de vacinas da Fiocruz
Estado recebe doses de vacinas da Fiocruz Crédito: Divulgação/Sesa
Na madrugada desta terça-feira (18), o Espírito Santo recebeu 191.340 doses de vacinas para dar continuidade à Campanha de Vacinação contra a Covid-19. Foi o maior quantitativo até o momento enviado pelo governo federal, de acordo com a Secretaria de Saúde (Sesa). Ao todo, foram 99.600 doses da Coronavac (Sinovac/Butantan), 77.700 da Astrazeneca (Oxford/Fiocruz) e 14.040 da Pfizer/BioNTech.
Os imunizantes foram encaminhados à Central Estadual de Rede de Frio da Sesa para cadastramento. A distribuição aos municípios da Região Metropolitana e para as regionais de saúde Norte, Sul e Central acontecerá ao longo do dia. 
Confira quais grupos serão vacinados com os novos de lotes de Coronavac, Astrazeneca e Pfizer: 

PFIZER

As 99.600 doses da Coronavac serão destinadas para completar a cobertura vacinal dos capixabas. Na última sexta-feira (14), o Estado divulgou que  152.787 pessoas que foram vacinadas com a Coronavac na primeira fase estavam com a sgunda dose atrasada. O quantitativo enviado pelo Ministério da Saúde não é suficiente para suprir toda a necessidade do Estado.A orientação à população é que aguarde o anuncio da chegada de novas doses e o agendamento que cada cidade irá realizar.
As vacinas serão usadas para dar continuidade à vacinação da primeira dose de pessoas com comorbidades e de trabalhadores da educação, além do envio de segundas doses para público idoso de 65 a 69 anos. No último dia 11, a Secretaria de Saúde (Sesa) suspendeu o uso da Astrazeneca em grávidas e puérperas, após a recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 
Os imunizantes da Pfizer serão enviados para primeira dose de gestantes, puérperas e também pessoas com comorbidades.  Confira o calendário de vacinação para grávidas e puérperas nas cidades-polos do Estado. 

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