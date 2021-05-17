Coronavac: como os municípios da Grande Vitória estão convocando os moradores

Dose da vacina Coronavac, contra a Covid-19 Crédito: Divulgação | Secretaria de Saúde do Espírito Santo

Contato por telefone, divulgação de lista de espera e agendamentos on-line. Os municípios da Grande Vitória estão adotando várias estratégias para localizar os moradores que aguardam a aplicação da segunda dose da Coronavac. No Estado, mais de 152 mil pessoas estão com a cobertura vacinal contra a Covid-19 incompleta, de acordo com o governo estadual.

Na noite desta segunda-feira (17), o Espírito Santo vai receber mais 99.600 doses de Coronavac, de acordo com o governador Renato Casagrande. O novo lote deve reduzir a fila de espera no Estado.

VILA VELHA

Em Vila Velha , cerca de 20 mil pessoas estão com a vacina atrasada, de acordo com a prefeitura. Ainda nesta segunda-feira (17), o município vai divulgar, no site da instituição, uma nova lista com os nomes dos moradores que serão vacinados, além da data, hora e local que receberão o imunizante.

VITÓRIA

Na capital, a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) recebeu 7.500 doses do imunizante na última sexta-feira (14). De acordo com a Prefeitura, as vacinas foram direcionadas para as pessoas que estão com o nome na lista de espera. As equipes de saúde estão entrando em contato, por telefone, com esses moradores.

Após concluir a vacinação dos moradores que estão na lista de espera, a Prefeitura de Vitória vai abrir um novo agendamento on-line para quem não se cadastrou em uma unidade de saúde.

SERRA

Secretaria de Saúde da Serra (Sesa ) adotou a estratégia de busca ativa, onde as unidades de saúde entram em contato para agendar o dia e o horário da imunização.

Em entrevistá à rádio CBN Vitória, a secretária de Saúde da Serra, Sheila Cruz, informou que estão sendo priorizadas pessoas que estão com o intervalo maior entre a primeira e a segunda dose.

O município recebeu 4.890 doses da Coronavac na última sexta-feira. Até o momento, não há previsão de agendamento on-line.

CARIACICA

GUARAPARI

O agendamento será on-line, no site da prefeitura. Segundo informações do site da Prefeitura de Guarapari , grupos que precisam da segunda dose da vacina receberão a imunização de acordo com a chegada de novas remessas.

Para receber a imunização é necessário apresentar o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema (impresso), o cartão de vacinação da primeira dose, CPF, cartão SUS, documento identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável.

VIANA

Prefeitura de Viana , por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que no município cerca de 2.300 pessoas aguardam a segunda dose da Coronavac.

Por nota, a prefeitura informou que na última sexta-feira (14), o município recebeu 1.200 doses da Coronavac para a vacinação de pessoas com 60 anos ou mais. As doses foram aplicadas no mutirão de vacinação ocorrido no último sábado (16).

Em Viana, até o momento, a vacinação acontece de forma domiciliar e não há necessidade de agendamento on-line. O controle do público-alvo é feito através do conhecimento dos agentes comunitários de saúde que realizam visitas regulares aos moradores de cada bairro.

OUTROS MUNICÍPIOS

Fora da Grande Vitória, outros municípios também estão convocando as pessoas para a aplicação da segunda dose da Coronavac. Em Anchieta , Litoral Sul do Estado, 1.100 moradores estão com a vacinação atrasada.

Segundo a prefeitura, as unidades que realizaram as primeiras doses farão a busca ativa e agendarão a segunda dose. Os moradores serão contatados por telefone.

Já em Linhares , no Norte do Estado, são 8.848 pessoas que esperam pela segunda dose. Segundo a prefeitura, o município recebeu 2.150 doses, que serão aplicadas no público de 70 a 74 anos e profissionais de saúde.

A vacinação começa nesta terça-feira (18) e os moradores podem procurar as unidades de saúde, sem agendamento, para completar a vacinação.