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Segunda dose atrasada

Coronavac: como os municípios da Grande Vitória estão convocando os moradores

Contato por telefone, divulgação de lista de espera e agendamentos on-line são algumas estratégias dos municípios para vacinar moradores com a Coronavac
Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

17 mai 2021 às 16:25

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 16:25

Dose da vacina Coronavac, contra a Covid-19
Dose da vacina Coronavac, contra a Covid-19 Crédito: Divulgação | Secretaria de Saúde do Espírito Santo
Contato por telefone, divulgação de lista de espera e agendamentos on-line. Os municípios da Grande Vitória estão adotando várias estratégias para localizar os moradores que aguardam a aplicação da segunda dose da Coronavac. No Estado, mais de 152 mil pessoas estão com a cobertura vacinal contra a Covid-19 incompleta, de acordo com o governo estadual. 
Na noite desta segunda-feira (17), o Espírito Santo vai receber mais 99.600 doses de Coronavac, de acordo com o governador Renato Casagrande. O novo lote deve reduzir a fila de espera no Estado. 

VILA VELHA 

Em Vila Velha, cerca de 20 mil pessoas estão com a vacina atrasada, de acordo com a prefeitura. Ainda nesta segunda-feira (17), o município vai divulgar, no site da instituição, uma nova lista com os nomes dos moradores que serão vacinados, além da data, hora e local que receberão o imunizante. 
Ainda segundo a prefeitura, a equipe de saúde não entrará  mais em contato por meio de ligação, como foi feito na última semana. A vacinação será realizada a partir desta terça-feira (18). É necessário levar documento de identidade e o comprovante da primeira dose.

VITÓRIA 

Na capital, a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) recebeu 7.500 doses do imunizante na última sexta-feira (14). De acordo com a Prefeitura, as vacinas foram direcionadas para as pessoas que estão com o nome na lista de espera. As equipes de saúde estão entrando em contato, por telefone, com esses moradores.
Após concluir a vacinação dos moradores que estão na lista de espera, a Prefeitura de Vitória vai abrir um novo agendamento on-line para quem não se cadastrou em uma unidade de saúde. 

SERRA

Secretaria de Saúde da Serra (Sesa) adotou a estratégia de busca ativa, onde as unidades de saúde entram em contato para agendar o dia e o horário da imunização.
Em entrevistá à rádio CBN Vitória, a secretária de Saúde da Serra, Sheila Cruz, informou que estão sendo priorizadas pessoas que  estão com o intervalo maior entre a primeira e a segunda dose. 
O município recebeu 4.890 doses da Coronavac na última sexta-feira.  Até o momento, não há previsão de agendamento on-line.

CARIACICA

Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica (Semus) informou que 9.754 pessoas estão com doses atrasadas na região. 
Nesta quarta-feira (19), o município vai abrir agendamento com mais de 8 mil vagas para quem precisa tomar a segunda dose do imunizante. 

GUARAPARI

Segundo informações do site da Prefeitura de Guarapari,  grupos que precisam da segunda dose da vacina receberão a imunização de acordo com a chegada de novas remessas. O agendamento será on-line, no site da prefeitura. 
Para receber a imunização é necessário apresentar o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema  (impresso), o cartão de vacinação da primeira dose, CPF, cartão SUS, documento identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável.

VIANA

A Prefeitura de Viana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que no município cerca de 2.300 pessoas aguardam a segunda dose da Coronavac.
Por nota, a prefeitura informou que na última sexta-feira (14), o município recebeu 1.200 doses da Coronavac para a vacinação de pessoas com 60 anos ou mais. As doses foram aplicadas no mutirão de vacinação ocorrido no último sábado (16).
Em Viana, até o momento, a vacinação acontece de forma domiciliar e não há necessidade de agendamento on-line. O controle do público-alvo é feito através do conhecimento dos agentes comunitários de saúde que realizam visitas regulares aos moradores de cada bairro.

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OUTROS MUNICÍPIOS 

Fora da Grande Vitória, outros municípios também estão convocando as pessoas para a aplicação da segunda dose da Coronavac. Em Anchieta, Litoral Sul do Estado, 1.100 moradores estão com a vacinação atrasada. 
Segundo a prefeitura, as unidades que realizaram as primeiras doses farão a busca ativa e agendarão a segunda dose. Os moradores serão contatados por telefone.
Já em Linhares, no Norte do Estado, são 8.848 pessoas que esperam pela segunda dose. Segundo a prefeitura, o município recebeu  2.150 doses, que serão aplicadas no público de 70 a 74 anos e profissionais de saúde. 
A vacinação começa nesta terça-feira (18) e os moradores podem  procurar as unidades de saúde, sem agendamento, para completar a vacinação.

Atualização

19/05/2021 - 8:30
A reportagem foi atualizada após o município de Cariacica divulgar a abertura de agendamento on-line para os moradores que precisam tomar a segunda dose da Coronavac. 

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