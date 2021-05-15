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Imunização

Vila Velha vai divulgar lista para segunda dose da Coronavac na terça-feira (18)

Com a escassez do imunizante, a lista de pessoas, data e local para a aplicação da segunda dose vai ser feita conforme ordem da primeira aplicação

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 16:29

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

15 mai 2021 às 16:29
Quem tiver com o prazo da segunda dose vencendo, precisa aguardar até que uma nova remessa da vacina chegue ao município
Coronavac: vacina contra a Covid-19 Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul
Prefeitura de Vila Velha vai divulgar na próxima terça-feira (18) a lista com o agendamento de pessoas para receber a segunda dose da vacina Coronavac. De acordo com a assessoria de imprensa da administração municipal, a lista vai ser publicada no site da prefeitura e vão ser disponibilizadas 6 mil doses do imunizante contra a Covid-19.
Atualmente, a cidade tem 15 mil pessoas aguardando pela segunda dose da Coronavac, muitas com o prazo já vencido para a aplicação. Vale lembrar que a imunização completa somente se dá após essa segunda dose.
A lista vai mostrar nome e também local, data e horário para cada pessoa que tomou a primeira dose pela rede de saúde do município. A relação vai ter 6 mil pessoas que receberam a primeira aplicação a partir do dia 20 de março e estão com o prazo vencido, pois esse é o total de doses disponíveis no momento. 
No dia da aplicação, a recomendação é levar documento de identidade e o comprovante da primeira dose. 

ESTRATÉGIA

Desde a última segunda-feira (10), equipes da Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha estavam realizando a aplicação da segunda dose da Coronavac após entrarem em contato por telefone com as pessoas que tomaram a primeira entre os dias 20 e 27 de março.
Desse modo, o agendamento de 2.600 pessoas – de doses disponíveis – foi realizado por meio de ligação telefônica.  
A prefeitura chegou a divulgar, inclusive, uma lista com o nome das pessoas com as quais entraria em contato para serem contempladas. No entanto, para dar transparência ao processo e também agilidade para o próximo grupo, a prefeitura optou por montar o agendamento em uma lista e divulgar no site.  

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