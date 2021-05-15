Vila Velha vai divulgar lista para segunda dose da Coronavac na terça-feira (18)

Coronavac: vacina contra a Covid-19 Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul

Atualmente, a cidade tem 15 mil pessoas aguardando pela segunda dose da Coronavac, muitas com o prazo já vencido para a aplicação. Vale lembrar que a imunização completa somente se dá após essa segunda dose.

A lista vai mostrar nome e também local, data e horário para cada pessoa que tomou a primeira dose pela rede de saúde do município. A relação vai ter 6 mil pessoas que receberam a primeira aplicação a partir do dia 20 de março e estão com o prazo vencido, pois esse é o total de doses disponíveis no momento.

No dia da aplicação, a recomendação é levar documento de identidade e o comprovante da primeira dose.

ESTRATÉGIA

Desde a última segunda-feira (10), equipes da Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha estavam realizando a aplicação da segunda dose da Coronavac após entrarem em contato por telefone com as pessoas que tomaram a primeira entre os dias 20 e 27 de março.

Desse modo, o agendamento de 2.600 pessoas – de doses disponíveis – foi realizado por meio de ligação telefônica.