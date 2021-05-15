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Covid-19: Serra abre agendamento para vacinar  gestantes e puérperas

Agendamento acontece neste sábado (15). A vacinação ocorrerá entre terça (18) e quinta-feira (20) no ponto de pedestre do Parque da Cidade. As gestantes e puérperas (45 dias após o parto) devem ter idade entre 18 e 59 anos

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 13:32

Publicado em 

15 mai 2021 às 13:32
Mulher grávida; Grávida; Gestante; máscara; Covid-19
Mulher grávida; Grávida; Gestante; máscara; Covid-19 Crédito: PVProductions/Freepik
A Secretaria de Saúde da Serra (Sesa) abre neste sábado (15), a partir das 15 horas, o agendamento para a imunização com a primeira dose de gestantes e puérperas com a vacina da Pfizer.
Estarão disponíveis 630 doses para o agendamento on-line no site da Prefeitura, no link http://gti.serra.es.gov.br/saude/.
A vacinação ocorrerá entre terça (18) e quinta-feira (20) no ponto de pedestre do Parque da Cidade. As gestantes e puérperas (45 dias após o parto) devem ter idade entre 18 e 59 anos.
Estudos apontam que a vacina da Pfizer/ BioNTech (Comirnaty) é segura em gestantes e puérperas e por isso, será utilizada para este público, conforme orientação do Ministério da Saúde e do Programa Estadual de Imunizações.
No ato da vacinação, é preciso apresentar documento de identidade com foto e cartão de vacina. As gestantes devem apresentar ainda o comprovante de gravidez, como exame ou cartão da gestante e as puérperas devem apresentar a certidão de nascimento do bebê ou cartão da gestante ou documento do hospital onde ocorreu o parto.
É preciso estar atento ao intervalo das vacinas. Caso já tenham tomado a vacina contra a gripe ou qualquer outra vacina do calendário nacional, é necessário respeitar o intervalo de 14 dias para tomar a vacina contra a Covid-19.

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