Covid-19: Serra abre agendamento para vacinar  gestantes e puérperas

Mulher grávida; Grávida; Gestante; máscara; Covid-19 Crédito: PVProductions/Freepik

A Secretaria de Saúde da Serra (Sesa) abre neste sábado (15), a partir das 15 horas, o agendamento para a imunização com a primeira dose de gestantes e puérperas com a vacina da Pfizer. o agendamento para a imunização com a primeira dose de gestantes e puérperas com a vacina da Pfizer.

Estarão disponíveis 630 doses para o agendamento on-line no site da Prefeitura, no link http://gti.serra.es.gov.br/saude /.

A vacinação ocorrerá entre terça (18) e quinta-feira (20) no ponto de pedestre do Parque da Cidade. As gestantes e puérperas (45 dias após o parto) devem ter idade entre 18 e 59 anos.

Estudos apontam que a vacina da Pfizer/ BioNTech (Comirnaty) é segura em gestantes e puérperas e por isso, será utilizada para este público, conforme orientação do Ministério da Saúde e do Programa Estadual de Imunizações.

No ato da vacinação, é preciso apresentar documento de identidade com foto e cartão de vacina. As gestantes devem apresentar ainda o comprovante de gravidez, como exame ou cartão da gestante e as puérperas devem apresentar a certidão de nascimento do bebê ou cartão da gestante ou documento do hospital onde ocorreu o parto.