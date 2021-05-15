Vitória abre novo agendamento para vacinar pessoas com comorbidades

Vacina contra a Covid: agendamento vira confusão em Cachoeiro Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul

Vitória abrirá neste sábado (15), às 14h, novas vagas para agendamento da vacina contra a Covid-19 para pessoas com comorbidades na faixa etária de 30 a 59 anos, e para pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) nessa mesma faixa etária.

Também poderão se cadastrar pessoas com idades entre 18 e 59 anos, com Síndrome de Down ou deficiência intelectual/mental, com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), com fibrose cística e pessoas com obesidade mórbida (IMC >40). No total, serão disponibilizadas 1.200 vagas para agendamento on-line da primeira dose do imunizante.

AGENDAMENTO

O agendamento pode ser feito pelo site agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória On-line, a partir das 14 horas.

DOCUMENTOS

não será aceita receita de medicamento para fins de comprovação. Prefeitura do município destacou que

A data do documento comprobatório - laudo ou prescrição médica - deverá ser de 2018 em diante, ou seja, dos últimos três anos. A cópia do documento será retida. Caso o morador não tenha a prescrição médica, pode procurar o enfermeiro da unidade onde faz o acompanhamento para emissão da declaração.

No caso de obesidade mórbida, também será aceito laudo emitido por nutricionista. No caso da hipertensão, serão aceitos laudos com a descrição “hipertensão arterial”, independente da confirmação de lesão em órgão alvo.