Mapa de Risco: Vitória vai para moderado e ES tem 28 cidades em risco alto

55º Mapa de Risco do Espírito Santo Crédito: Divulgação/Governo do Estado

O município de Vitória é o único da Região Metropolitana que está classificado em risco moderado conforme o 55º mapa de risco. O documento é válido de segunda-feira (17) a domingo (23) e conta com 28 cidades capixabas em risco alto, 32 em risco moderado e 18 no risco baixo.

Em comparação com o 54º mapa de risco vigente até domingo (16), o Estado saltou de 24 para 28 cidades em risco alto. Neste momento, 42 municípios estão em risco moderado. Na semana que vem, serão 32. Já no risco baixo, o novo mapa vai trazer 18 cidades. No mapa vigente, são 12.

"Ainda estamos com um mapa muito vermelho e amarelo. Exige cautela, preocupação de todo mundo [...]. A velocidade da vacinação é baixa, nós ainda estamos no risco de ter uma nova onda. Se não tem vacina para todo mundo, quando se interage mais, corremos risco de termos transmissão maior " Renato Casagrande - Governador

AVALIAÇÃO INDIVIDUAL

Pontuando números positivos alcançados com a política de ampliação de leitos e a determinação de quarentena preventiva, o governador Renato Casagrande anunciou que o governo estadual vai mudar duas regras que impactavam na classificação de risco.

"Se um município moderado voltar para o risco alto, ele ficará no risco alto por 14 dias, para que as restrições sejam maiores e a gente consiga controlar mais a contaminação naquele município. A outra regra é a da conurbação na Região Metropolitana. No processo de subida, dois municípios em risco alto colocam todos os cinco municípios em risco alto. Na descida, nós retiramos essas duas regras", informou Casagrande.

Dentre os indicadores, o chefe do Executivo destacou a taxa de transmissão (Rt) do Estado. Segundo levantamento do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE), no dia 23 de abril, era 0,64. Ou seja, 100 pessoas contaminadas com a Covid-19 transmitiam o vírus para outras 64. O Rt abaixo de 1 significa que a doença apresenta redução no ritmo de contágio.

"Nas últimas quatro semanas, temos observado uma redução no número de óbitos. Chegamos ao final dessa onda mais intensa. Chegamos a 72 óbitos na média móvel de 14 dias, agora estamos em 39. Estamos reduzindo, mas ainda é muito alto. Perder 39 pessoas por dia é desesperador. Ainda é um momento muito ruim, mas temos que comemorar cada vitória. Estamos terminando a quinta semana de redução de óbitos. Também há uma redução da ocupação de UTI, mas ainda temos muitas pessoas internadas."

VEJA COMO FICA A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM CADA MUNICÍPIO

RISCO BAIXO: Águia Branca, Baixo Guandu, Bom Jesus do Norte, Colatina, Governador Lindenberg, Iconha, Itaguaçu, Itarana, Jaguaré, João Neiva, Mucurici, Muqui, Piúma, Ponto Belo, Santa Maria de Jetibá, São Domingos do Norte, São Roque do Canaã e Vila Pavão.

RISCO MODERADO: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Aracruz, Atílio Vivácqua, Barra de São Francisco, Brejetuba, Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iúna, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Mantenópolis, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Nova Venécia, Pancas, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Teresa, São Gabriel da Palha, São Mateus, Sooretama e Vitória.