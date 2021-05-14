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Pandemia

Coronavírus: ES registra 10.164 mortes e passa de 457 mil casos

Segundo dados da Secretaria de Saúde (Sesa), foram contabilizados 53 mortes e 1.724 novos casos nas últimas 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2021 às 17:21

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 17:21

Coronavírus
Coronavírus segue infectando muitas pessoas no Brasil Crédito: Freepik
Mais 53 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta sexta-feira (14). O número total de óbitos provocados pelo coronavírus, desde o início da pandemia em março de 2020, chegou a 10.164. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.724 novos casos, chegando a 457.124  pessoas infectadas desde o início da pandemia.

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Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 58.299. Vila Velha aparece em segundo, com 56.517 confirmações da doença, seguido por Vitória (49.261) e Cariacica (35.829). 
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.467 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.844), em Vila Velha. 
Até esta sexta-feira (14), mais de 1,3 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 430.328, sendo 1.656 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.
A vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Até o momento, 789.050 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

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