Coronavírus: ES registra 10.164 mortes e passa de 457 mil casos

Coronavírus segue infectando muitas pessoas no Brasil Crédito: Freepik

Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.724 novos casos, chegando a 457.124 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 58.299. Vila Velha aparece em segundo, com 56.517 confirmações da doença, seguido por Vitória (49.261) e Cariacica (35.829).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.467 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.844), em Vila Velha.

Até esta sexta-feira (14), mais de 1,3 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 430.328, sendo 1.656 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.