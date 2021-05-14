Taxa de transmissão da Covid-19 subiu em 30 cidades do ES em abril

O que é a taxa de transmissão (RT)?
A taxa de transmissão (RT, na sigla em inglês) mede o ritmo com o qual o novo coronavírus está sendo transmitido. Se ela estiver igual a 1, significa que a pandemia está controlada. Se estiver abaixo de 1, o contágio está diminuindo. No pior dos casos, quando fica acima de 1, a transmissão está aumentando.
Exemplo: se a taxa de transmissão do ES estiver em 1,5 significa que cada dez pessoas que testam positivo para a Covid-19 estão passando a doença para outras 15. O que, consequentemente, agravará a pandemia. Por outro lado, se o RT for de 0,9: cada 10 positivados contagiam nove, colaborando para uma redução no número de novos infectados.
- Central Sul: de 0,85 para 0,61 - Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Vargem Alta, Muqui, Atílio Vivacqua, Mimoso do Sul e Apiacá.
- Litoral Sul: de 1,43 para 0,45 - Alfredo Chaves, Anchieta, Itapemirim, Marataízes, Presidente Kennedy, Iconha, Rio Novo do Sul e Piúma.
- Nordeste: de 0,83 para 0,52 - São Mateus, Conceição da Barra, Jaguaré, Pinheiros, Mucurici, Montanha, Ponto Belo, Pedro Canário e Boa Esperança.
- Centro-Oeste: de 0,89 para 0,41 - Colatina, São Gabriel da Palha, Baixo Guandu, São Roque do Canaã, Vila Valério, São Domingos do Norte, Governador Lindenberg, Alto Rio Novo, Pancas e Marilândia.
- Noroeste: de 0,87 para 0,79 - Ecoporanga, Barra de São Francisco, Nova Venécia, Água Doce do Norte, Vila Pavão, Mantenópolis e Águia Branca.