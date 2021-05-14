Vitória abre agendamento para vacinar pessoas acima de 30 anos com comorbidades

Vitória vai abrir nesta sexta-feira (14) agendamento da vacina contra a Covid-19 para pessoas com comorbidades na faixa etária de 30 a 59 anos. A partir das 16 horas serão abertas 3.800 vagas para agendamento on-line da primeira dose do imunizante.
Também poderão ser vacinadas, na mesma faixa etária (30 a 59 anos) , pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC).
SÍNDROME DE DOWN E OUTRAS DOENÇAS
Além da faixa etária de 30 a 59 anos, poderão agendar a vacinação pessoas de 18 a 59 anos com Síndrome de Down ou deficiência intelectual/mental, doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), fibrose cística e obesidade mórbida (IMC >40).
O agendamento pode ser feito por meio do link https://agendamento.vitoria.es.gov.br ou do aplicativo Vitória Online.
LOCAIS DE VACINAÇÃO NESTE SÁBADO (15)
- Ginásio da Faculdade Salesiana, no Forte São João
- Casa do Cidadão, em Itararé
- Maanaim Vitória (ao lado do Teatro Carmélia)
- Unidades de saúde de Conquista, Santo Antônio, Ilha de Santa Maria e Maruípe.
DOCUMENTOS
A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) segue a resolução nº 048/21 e nota técnica 12/21 do Estado. Como comprovação para a vacinação, as pessoas devem apresentar, além do documento de identificação com foto, o laudo médico ou a prescrição médica ou declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz tratamento.
Não são aceitos receita de medicamento e laudo de exame.
A data do documento comprobatório deverá ser de 2018 em diante, ou seja, dos últimos três anos. A cópia do documento será retida.
Caso o morador não tenha a prescrição médica, pode procurar o enfermeiro da unidade onde faz o acompanhamento para emissão da declaração.
No caso de obesidade mórbida, também será aceito laudo emitido por nutricionista. No caso da hipertensão, serão aceitos laudos com a descrição “hipertensão arterial”, independente da confirmação de lesão em órgão alvo.
A Semus destaca que, para a emissão da declaração do enfermeiro, laudo médico ou para o aceite da prescrição médica como comprovantes da condição de comorbidade, estes deverão estar de acordo com os critérios estabelecidos no anexo I da resolução nº 048/2021 da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).