Serra abre agendamento para vacinar contra Covid e gripe nesta sexta (14)

Vacina contra Covid-19 e contra a gripe disponíveis para agendamento na Serra Crédito: Carlos Alberto Silva

O município da Serra vai abrir novas vagas para vacinação contra a Covid-19 e também contra a gripe na tarde desta sexta-feira (14). Nos dois casos, é preciso fazer o agendamento pela internet.

O agendamento deve ser feito no site da prefeitura a partir das 18 horas desta sexta (14). De acordo com a Prefeitura da Serra, são 5.040 vagas para as pessoas que precisam tomar a vacina contra a Covid-19. Podem fazer o agendamento idosos com mais de 60 anos, pessoas de diferentes faixas etárias com comorbidades e profissionais da saúde.

QUEM PODE FAZER O AGENDAMENTO?

pessoas com idade entre 18 e 59 anos com comorbidades listadas na fase 1, como síndrome de down, deficiência mental/intelectual, fibrose cística, obesidade mórbida, doença renal crônica em diálise.

Pessoas com idade entre 40 e 59 anos, com comorbidades listadas na fase 2 como diabetes, pneumopatias crônicas graves, hipertensão, cardiopatias, síndromes coronarianas, anemia falciforme, entre outras.

pessoas com idade entre de 40 a 59 anos com deficiências permanentes cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC)

trabalhadores da saúde e idosos com mais de 80 anos que precisam tomar a segunda dose da vacina do laboratório AstraZeneca

Quem conseguir fazer o agendamento, será vacinado entre as próximas terça (18) e quinta-feira (20) nas seis Unidades Regionais de Saúde e nas Unidades Básicas de Planalto Serrano A, Nova Almeida, Bairro de Fátima, Eldorado, Carapina Grande, Jardim Tropical, Laranjeiras Velha, Parque Residencial Laranjeiras, Cidade Continental, Nova Carapina I e II, José de Anchieta, André Carloni, São Marcos e Central Carapina. Também haverá vacinação nos drive-thrus do Parque da Cidade.

VACINA CONTRA A GRIPE

O agendamento para a vacina contra a gripe também deve ser feito no site da prefeitura da Serra a partir das 20 horas desta sexta (14). O agendamento é destinado aos seguintes grupos: O agendamento é destinado aos seguintes grupos:

crianças de 6 meses a menores de 6 anos

gestantes

puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto)

trabalhadores de saúde

professores

idosos com mais de 60 anos

Quem fizer o agendamento, também será vacinado entre terça (18) e quinta-feira (20) da próxima semana, em todas as Unidades de Saúde do município.

INTERVALO ENTRE AS VACINAS

É preciso estar atento ao intervalo das vacinas. Caso já tenham tomado a vacina contra a Covid-19, é necessário respeitar o intervalo de 14 dias para tomar a vacina contra a gripe e demais vacinas.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Para se vacinar, todos deverão levar documento com foto e cartão de vacina. Os professores, para tomar a vacina contra a gripe, devem levar a declaração emitida pela escola.

Quem tem comorbidades e irá vacinar contra a Covid-19, deverá apresentar o laudo médico ou a declaração do enfermeiro do serviço de saúde em que o usuário faz o tratamento ou a prescrição médica contendo a descrição da comorbidade. A receita de medicamento não será aceita.

As pessoas com deficiências permanentes cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) deverão apresentar documento com foto e o cartão do BPC.