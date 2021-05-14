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Imunização

Serra abre agendamento para vacinar contra Covid e gripe nesta sexta (14)

Marcação deve ser feita no site da prefeitura, em horários diferentes. As vacinas serão aplicadas na semana que vem

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 07:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2021 às 07:49
Vacina Coronavac
Vacina contra Covid-19 e contra a gripe disponíveis para agendamento na Serra Crédito: Carlos Alberto Silva
O município da Serra vai abrir novas vagas para vacinação contra a Covid-19 e também contra a gripe na tarde desta sexta-feira (14). Nos dois casos, é preciso fazer o agendamento pela internet. 
De acordo com a Prefeitura da Serra, são 5.040 vagas para as pessoas que precisam tomar a vacina contra a Covid-19. Podem fazer o agendamento idosos com mais de 60 anos, pessoas de diferentes faixas etárias com comorbidades e profissionais da saúde. O agendamento deve ser feito no site da prefeitura a partir das 18 horas desta sexta (14).

QUEM PODE FAZER O AGENDAMENTO?

  • pessoas com idade entre 18 e 59 anos com comorbidades listadas na fase 1, como síndrome de down, deficiência mental/intelectual, fibrose cística, obesidade mórbida, doença renal crônica em diálise.
  •  Pessoas com idade entre 40 e 59 anos, com comorbidades listadas na fase 2 como diabetes, pneumopatias crônicas graves, hipertensão, cardiopatias, síndromes coronarianas, anemia falciforme, entre outras.
  • pessoas com idade entre  de 40 a 59 anos com deficiências permanentes cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC)
  • trabalhadores da saúde e idosos com mais de 80 anos que precisam tomar a segunda dose da vacina do laboratório AstraZeneca
Quem conseguir fazer o agendamento, será vacinado entre as próximas terça (18) e quinta-feira (20) nas seis Unidades Regionais de Saúde e nas Unidades Básicas de Planalto Serrano A, Nova Almeida, Bairro de Fátima, Eldorado, Carapina Grande, Jardim Tropical, Laranjeiras Velha, Parque Residencial Laranjeiras, Cidade Continental, Nova Carapina I e II, José de Anchieta, André Carloni, São Marcos e Central Carapina. Também haverá vacinação nos drive-thrus do Parque da Cidade.

VACINA CONTRA A GRIPE

O agendamento para a vacina contra a gripe também deve ser feito no site da prefeitura da Serra a partir das 20 horas desta sexta (14). O agendamento é destinado aos seguintes grupos:
  • crianças de 6 meses a menores de 6 anos 
  • gestantes
  • puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto)
  • trabalhadores de saúde
  • professores 
  • idosos com mais de 60 anos
Quem fizer o agendamento, também será vacinado entre terça (18) e quinta-feira (20) da próxima semana, em todas as Unidades de Saúde do município.

INTERVALO ENTRE AS VACINAS

É preciso estar atento ao intervalo das vacinas. Caso já tenham tomado a vacina contra a Covid-19, é necessário respeitar o intervalo de 14 dias para tomar a vacina contra a gripe e demais vacinas.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Para se vacinar, todos deverão levar documento com foto e cartão de vacina. Os professores, para tomar a vacina contra a gripe, devem levar a declaração emitida pela escola.
Quem tem comorbidades e irá vacinar contra a Covid-19, deverá apresentar o laudo médico ou a declaração do enfermeiro do serviço de saúde em que o usuário faz o tratamento ou a prescrição médica contendo a descrição da comorbidade. A receita de medicamento não será aceita.
As pessoas com deficiências permanentes cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) deverão apresentar documento com foto e o cartão do BPC.
Os laudos e declarações ficarão retidos na sala de vacinação e precisam ser de 2018 em diante. Por isso, é necessário que a pessoa leve o documento original e uma cópia.

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