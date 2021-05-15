Transcol volta a circular aos domingos no dia 23 de maio

A partir da próxima semana, no dia 23 de maio, os ônibus do Sistema Transcol voltarão a circular também aos domingos. A informação foi confirmada neste sábado (15) pelo governo do Estado, após questionamentos de usuários do transporte coletivo na Grande Vitória.
Em pronunciamento na tarde de sexta-feira (14), quando foi divulgado o novo Mapa de Risco, o governador Renato Casagrande informou que, a partir de segunda-feira (17), o Transcol terá seu horário ampliado e voltará a funcionar de 5h a meia-noite. No entanto, como o chefe do Executivo não entrou em detalhes sobre a circulação aos domingos, ficou a dúvida entre os passageiros se as viagens nesse dia seriam ou não retomadas.
O novo horário de circulação, de 5h a meia-noite, valerá para todos os dias da semana, inclusive os domingos, a partir do dia 17. Viagens intermunicipais e interestaduais estarão sem restrições a partir desse dia. Neste próximo domingo (16), os coletivos seguirão o esquema anterior e estarão disponíveis apenas para profissionais da saúde.
De acordo com Casagrande, a motivação para a dilatação do horário se deu em virtude da mudança no quadro da Capital, que migrou do risco alto ao moderado de contágio do coronavírus. Os demais municípios da Grande Vitória seguem classificados em risco alto. "Como Vitória foi para o risco moderado, teremos que mudar o transporte público. Estamos funcionando das 5h às 22h, mas nos municípios da Grande Vitória, o Transcol passará a funcionar até a meia-noite, a partir de segunda-feira (17)", declarou.
A suspensão do funcionamento do Transcol aos finais de semana e feriados começou a valer no dia 13 de abril. Com a saída da Grande Vitória do risco extremo no Mapa de Risco do Governo do Estado no dia 2 de maio, os ônibus voltaram a circular aos sábados e tiveram seu horário ampliado, passando a aperar das 5h às 22h, esquema que chega ao fim neste domingo (16).