Transcol volta a circular aos domingos no dia 23 de maio

Ônibus do Transcol no terminal de Campo Grande Crédito: Fernando Madeira

O novo horário de circulação, de 5h a meia-noite, valerá para todos os dias da semana, inclusive os domingos, a partir do dia 17. Viagens intermunicipais e interestaduais estarão sem restrições a partir desse dia. Neste próximo domingo (16), os coletivos seguirão o esquema anterior e estarão disponíveis apenas para profissionais da saúde.

De acordo com Casagrande, a motivação para a dilatação do horário se deu em virtude da mudança no quadro da Capital, que migrou do risco alto ao moderado de contágio do coronavírus. Os demais municípios da Grande Vitória seguem classificados em risco alto. "Como Vitória foi para o risco moderado, teremos que mudar o transporte público. Estamos funcionando das 5h às 22h, mas nos municípios da Grande Vitória, o Transcol passará a funcionar até a meia-noite, a partir de segunda-feira (17)", declarou.