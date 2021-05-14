Bares em Vitória poderão funcionar novamente Crédito: TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Bares e restaurantes vão abrir até 22h em Vitória; comércio não terá restrições

De acordo com o decreto estadual, o comércio em cidades de risco moderado pode abrir sem restrição de dia ou horário, inclusive aqueles localizados em shoppings. Há, porém, limite de um cliente a cada 10m² de área do estabelecimento.

Os bares voltam a abrir as portas. Eles deverão, contudo, seguir as restrições válidas para os restaurantes e lanchonetes. Ou seja, poderão funcionar de segunda a sábado até às 22h e, no domingo, até às 16h. A mesma regra vale para distribuidoras de bebidas e lojas de conveniência.

Para esse grupo de negócios, há limitação de um cliente a cada 5m² e afastamento mínimo de dois metro entre as mesas. As boates e casas de shows ainda não têm autorização de funcionar.

Já alguns eventos voltam a ser permitidos com a nova classificação da Capital, como eventos corporativos, acadêmicos, técnicos e científicos. Contudo, há limitação de 300 pessoas, não podendo ultrapassar uma pessoa a cada 5 m² de área.

Em relação às academias, fica permitida a realização de atividades aeróbicas individuais. As coletivas seguem suspensas.

Apesar da flexibilização, o governador pediu atenção e que a população tome todos os cuidados para evitar que o município volte para o risco alto.

"Estamos ainda em um momento de preocupação. Vamos vivenciar a pandemia durante todo o ano. Cuidado, por favor, porque ainda precisamos ter atenção e cautela", alertou.



Novo Mapa de Risco válido a partir do dia 17/05 Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo

COMO SERÁ O FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS NA PRÓXIMA SEMANA NO ES

RISCO ALTO - 28 cidades

Comércio

Comércio de rua não essencial abre de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e, no sábado, das 10h às 14h. Não pode funcionar aos domingos.



Os shoppings podem funcionar de segunda a sexta-feira, de 12h às 20h e, no sábado, das 12h às 16h.

As restrições não valem para estabelecimentos essenciais, que são farmácias, comércio atacadista, distribuidoras de gás de cozinha e de água, supermercados, padarias, lojas de produtos alimentícios, lojas de cuidados animais e insumos agrícolas, postos de combustíveis, borracharias, oficinas mecânicas, casas lotéricas e bancos.



Bares e restaurantes

As lanchonetes, cafeterias, restaurantes, lojas de conveniência e distribuidoras de bebidas alcoólicas podem funcionar entre 10h e 20h de segunda a sexta-feira, e das 10h às 16h no sábado.



É proibido o consumo presencial de bebidas alcoólicas e a venda nas modalidades take away e drive thru em distribuidoras de bebidas, lojas de conveniência e similares.



Os restaurantes em shoppings podem funcionar das 12h às 20h de segunda à sexta-feira, e no sábado das 12h às 16h.



Bares não abrem.



RISCO MODERADO - 32 cidades

Comércio

Funciona normalmente, sem restrição de dia ou horário.

Limite de um cliente a cada 10m² de área de loja

Em shoppings, limitação da entrada de clientes na proporção de uma pessoa por 22 m².



Bares e restaurantes

Bares, lanchonetes, restaurantes, lojas de conveniência e distribuidoras de bebidas alcoólicas podem funcionar de segunda a sábado, das 7h às 22h e, no domingo, das 7h às 16h.



Limitação de um cliente a cada 5m² de estabelecimento.



Afastamento mínimo de dois metroS entre as mesas.



Boates não têm autorização de funcionar.



RICOS BAIXO - 18 cidades