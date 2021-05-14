A partir de segunda-feira (17), a cidade de Vitória deixa o risco alto e vai para a classificação de risco moderado para contaminação com o coronavírus e, por isso, as atividades econômicas serão ainda mais flexibilizadas. Os restaurantes poderão abrir as portas até as 22h de segunda a sábado e os bares voltarão a funcionar. Já o comércio poderá abrir sem restrição de horário.
Segundo o Mapa de Risco divulgado nesta sexta-feira (14) pelo governador Renato Casagrande, a Capital é a única cidade da Grande Vitória a deixar a classificação de risco alto desde a quarentena estipulada pelo governo do Estado em março.
Bares e restaurantes vão abrir até 22h em Vitória; comércio não terá restrições
De acordo com o decreto estadual, o comércio em cidades de risco moderado pode abrir sem restrição de dia ou horário, inclusive aqueles localizados em shoppings. Há, porém, limite de um cliente a cada 10m² de área do estabelecimento.
Os bares voltam a abrir as portas. Eles deverão, contudo, seguir as restrições válidas para os restaurantes e lanchonetes. Ou seja, poderão funcionar de segunda a sábado até às 22h e, no domingo, até às 16h. A mesma regra vale para distribuidoras de bebidas e lojas de conveniência.
Para esse grupo de negócios, há limitação de um cliente a cada 5m² e afastamento mínimo de dois metro entre as mesas. As boates e casas de shows ainda não têm autorização de funcionar.
Já alguns eventos voltam a ser permitidos com a nova classificação da Capital, como eventos corporativos, acadêmicos, técnicos e científicos. Contudo, há limitação de 300 pessoas, não podendo ultrapassar uma pessoa a cada 5 m² de área.
Em relação às academias, fica permitida a realização de atividades aeróbicas individuais. As coletivas seguem suspensas.
Apesar da flexibilização, o governador pediu atenção e que a população tome todos os cuidados para evitar que o município volte para o risco alto.
"Estamos ainda em um momento de preocupação. Vamos vivenciar a pandemia durante todo o ano. Cuidado, por favor, porque ainda precisamos ter atenção e cautela", alertou.
COMO SERÁ O FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS NA PRÓXIMA SEMANA NO ES
RISCO ALTO - 28 cidades
Comércio
- Comércio de rua não essencial abre de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e, no sábado, das 10h às 14h. Não pode funcionar aos domingos.
- Os shoppings podem funcionar de segunda a sexta-feira, de 12h às 20h e, no sábado, das 12h às 16h.
- As restrições não valem para estabelecimentos essenciais, que são farmácias, comércio atacadista, distribuidoras de gás de cozinha e de água, supermercados, padarias, lojas de produtos alimentícios, lojas de cuidados animais e insumos agrícolas, postos de combustíveis, borracharias, oficinas mecânicas, casas lotéricas e bancos.
Bares e restaurantes
- As lanchonetes, cafeterias, restaurantes, lojas de conveniência e distribuidoras de bebidas alcoólicas podem funcionar entre 10h e 20h de segunda a sexta-feira, e das 10h às 16h no sábado.
- É proibido o consumo presencial de bebidas alcoólicas e a venda nas modalidades take away e drive thru em distribuidoras de bebidas, lojas de conveniência e similares.
- Os restaurantes em shoppings podem funcionar das 12h às 20h de segunda à sexta-feira, e no sábado das 12h às 16h.
- Bares não abrem.
RISCO MODERADO - 32 cidades
Comércio
- Funciona normalmente, sem restrição de dia ou horário.
- Limite de um cliente a cada 10m² de área de loja
- Em shoppings, limitação da entrada de clientes na proporção de uma pessoa por 22 m².
Bares e restaurantes
- Bares, lanchonetes, restaurantes, lojas de conveniência e distribuidoras de bebidas alcoólicas podem funcionar de segunda a sábado, das 7h às 22h e, no domingo, das 7h às 16h.
- Limitação de um cliente a cada 5m² de estabelecimento.
- Afastamento mínimo de dois metroS entre as mesas.
- Boates não têm autorização de funcionar.
RICOS BAIXO - 18 cidades
- Não há restrição de dia ou horário para nenhuma atividade comercial, incluindo bares e restaurantes.
- Estabelecimentos ainda têm que manter medidas preventivas de redução do rico de contágio, como uso de máscara por clientes e trabalhadores, disponibilização de álcool em gel e manutenção do distanciamento social.