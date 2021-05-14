Alunos da Escola São Domingos, em Bento Ferreira Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Em Vitória, aulas presenciais dos ensinos fundamental e médio estão liberadas

MUNICIPAL, ESTADUAL E PARTICULAR

Sobre as escolas da rede municipal de ensino, a Secretaria de Educação de Vitória anunciou que as atividades presenciais e as aulas foram montadas respeitando o distanciamento de 1,5 metro entre cada aluno e professor, além do uso de máscara ser obrigatório.

No dia 17 de maio, segunda-feira, poderão ir para as aulas todas as crianças da educação infantil, sem revezamento de alunos. Também estarão abertas as escolas municipais para os estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I e da Educação de Jovens e Adultos, com revezamento de grupos se for necessário.

Já no dia 24 de maio, será a vez dos estudantes que cursam do 6º ao 9º ano, o Ensino Fundamental II, voltarem para as salas de aula presencialmente com revezamento.

Além da rede municipal de ensino, os colégios particulares também retomam às atividades nas suas unidades, conforme informou o Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES).

rede estadual que estão localizadas em Vitória, a Sobre as aulas dos colégios daque estão localizadas em Vitória, a Secretaria Estadual de Educação (Sedu) afirmou que, conforme as regras para o risco moderado, também retomará às atividades presenciais na próxima semana, porém, respeitando o sistema híbrido (aulas remotas e presenciais) no caso de turmas com muitos estudantes.

RISCO MODERADO

A redução da ocupação de leitos de UTI tem caído, a taxa de transmissão do vírus, o RT, está abaixo de um e também a queda do número de pessoas testando positivo para a Covid-19 mostra que há uma desaceleração da doença no Estado. Assim, o Mapa de Risco divulgado nesta sexta-feira (14) apresentou 32 cidades em risco moderado.

"A educação é o que mais muda no risco moderado, pois as aulas presenciais passam a ser uma opção para os estudantes de todos os níveis de ensinos. Quem não quiser ir à escola, deve ter a aula remota. O quantitativo de alunos também deve ser considerado para que haja revezamento se for necessário", explicou o governador Renato Casagrande.