Ônibus poderão voltar a fazer viagens com 100% da capacidade no ES
O governo do Espírito Santo autorizou que os ônibus intermunicipais e interestaduais voltem a circular com 100% da capacidade a partir de segunda-feira (17). O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande no fim da tarde desta sexta (14). Ele afirmou que o número de casos, mortes e a taxa de ocupação dos leitos vêm caindo há cinco semanas, o que permitiu uma flexibilização das regras para o setor de transportes.
Até então, era autorizado que as empresas vendessem apenas 75% das cadeiras disponíveis para cada ônibus. A partir de segunda, elas voltam a ser autorizadas a vender todos os bilhetes.
Já os coletivos do sistema Transcol tiveram os horários de funcionamento ampliados e vão circular entre 5h e meia noite também a partir de segunda.
Como a cidade de Vitória passou para o risco moderado, o que implica em ampliação de horário de funcionamento do comércio, bares e restaurantes, a disponibilidade dos coletivos também precisou acompanhar e ser ampliada.
Veja abaixo como fica o funcionamento em cada classificação de risco.
RISCO ALTO - 28 cidades
Comércio
- Comércio de rua não essencial abre de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e, no sábado, das 10h às 14h. Não pode funcionar aos domingos.
- Os shoppings podem funcionar de segunda a sexta-feira, de 12h às 20h e, no sábado, das 12h às 16h.
- As restrições não valem para estabelecimentos essenciais, que são farmácias, comércio atacadista, distribuidoras de gás de cozinha e de água, supermercados, padarias, lojas de produtos alimentícios, lojas de cuidados animais e insumos agrícolas, postos de combustíveis, borracharias, oficinas mecânicas, casas lotéricas e bancos.
Bares e restaurantes
- As lanchonetes, cafeterias, restaurantes, lojas de conveniência e distribuidoras de bebidas alcoólicas podem funcionar entre 10h e 20h de segunda a sexta-feira, e das 10h às 16h no sábado.
- É proibido o consumo presencial de bebidas alcoólicas e a venda nas modalidades take away e drive thru em distribuidoras de bebidas, lojas de conveniência e similares.
- Os restaurantes em shoppings podem funcionar das 12h às 20h de segunda à sexta-feira, e no sábado das 12h às 16h.
- Bares não abrem.
RISCO MODERADO - 32 cidades
Comércio
- Funciona normalmente, sem restrição de dia ou horário.
- Limite de um cliente a cada 10m² de área de loja
- Em shoppings, limitação da entrada de clientes na proporção de uma pessoa por 22 m².
Bares e restaurantes
- Bares, lanchonetes, restaurantes, lojas de conveniência e distribuidoras de bebidas alcoólicas podem funcionar de segunda a sábado, das 7h às 22h e, no domingo, das 7h às 16h.
- Limitação de um cliente a cada 5m² de estabelecimento.
- Afastamento mínimo de dois metro entre as mesas.
- Boates não têm autorização de funcionar.
RICOS BAIXO - 18 cidades
- Não há restrição de dia ou horário para nenhuma atividade comercial, incluindo bares e restaurantes.
- Estabelecimentos ainda têm que manter medidas preventivas de redução do rico de contágio, como uso de máscara por clientes e trabalhadores, disponibilização de álcool em gel e manutenção do distanciamento social.