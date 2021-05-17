Coronavírus: ES registra 10.271 mortes e passa de 460 mil casos

Pacientes em estado grave de Covid-19 continuam chegando aos hospitais do Espírito Santo Crédito: Helio Filho/Secom ES

Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.711 novos casos, chegando a 460.743 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 58.988. Vila Velha aparece em segundo, com 56.911 confirmações da doença, seguido por Vitória (49.819) e Cariacica (36.078).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.518 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.863), em Vila Velha.

Até esta segunda-feira (17), mais de 1,3 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 433.068, sendo 1.791 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.