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Pandemia

Coronavírus: ES registra 10.271 mortes e passa de 460 mil casos

Segundo dados da Secretaria de Saúde (Sesa), foram contabilizados 74 mortes e 1.711 novos casos nas últimas 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2021 às 16:59

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 16:59

Primeiro paciente vindo de Rondônia que chegou neste domingo, às 14h, no Aeroporto de Vitória. O paciente foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.
Pacientes em estado grave de Covid-19 continuam chegando aos hospitais do Espírito Santo Crédito: Helio Filho/Secom ES
Mais 74 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta segunda-feira (17). O número total de óbitos provocados pelo coronavírus, desde o início da pandemia em março de 2020, chegou a 10.271. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.711 novos casos, chegando a 460.743  pessoas infectadas desde o início da pandemia.

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Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 58.988. Vila Velha aparece em segundo, com 56.911 confirmações da doença, seguido por Vitória (49.819) e Cariacica (36.078). 
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.518 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.863), em Vila Velha. 
Até esta segunda-feira (17), mais de 1,3 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 433.068, sendo 1.791 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.
A vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Até o momento, 817.017 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

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