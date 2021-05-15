Zerar atraso de segunda dose precisa ser foco de governantes

Todas as esferas do poder público precisam trabalhar em conjunto para garantir a imunização acelerada da população, dentro dos prazos previstos pelas farmacêuticas. Não há parâmetros científicos que cravem qual é o tamanho do estrago, uma vez que a situação enfrentada pelo Brasil é inédita. Além do risco individual para quem deixa de tomar a segunda dose no intervalo correto, há ameaças coletivas com potencial catastrófico, como a necessidade de reiniciar o esquema vacinal do zero, em um desperdício das doses já aplicadas, e o risco do surgimento de uma mutação do vírus que drible a vacina. A tragédia é imensurável.