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Imunização

Covid-19: Quatro capitais suspendem aplicação da 1ª dose por falta de vacina

Vacinação começou em 17 de janeiro com profissionais de saúde e pessoas acima de 90 anos. Aos poucos a faixa etária foi diminuindo e outros grupos passaram a ser incluídos

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 14:43

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 abr 2021 às 14:43
Apesar do agendamento ser feito pelo telefone, algumas pessoas foram até as unidades de saúde
Vacina contra a Covid: agendamento vira confusão em Cachoeiro Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul
Quatro capitais brasileiras interromperam a aplicação da primeira dose contra a Covid-19 por falta de vacinas.
Florianópolis ainda tem doses para seguir com a imunização de pessoas com 65 anos até sexta (16). No sábado, porém, a campanha será interrompida por falta de doses.
Goiânia suspendeu a aplicação da primeira dose no sábado (10), quando atendeu pessoas na faixa de 64 anos. No domingo (11), a imunização foi suspensa em Teresina e no dia 13, em Rio Branco, também pela falta de vacinas.
Salvador suspendeu a vacinação na última quarta-feira (14) para pessoas acima de 60 anos. A campanha será retomada nesta sexta (16) para essa faixa etária.
Na quinta (15), São Luís chegou a vacinar pessoas com 63 anos, mas vai interromper a campanha a partir desta sexta (16) enquanto aguarda novas remessas de vacinas.
Ao mesmo tempo, Aracaju já começou a imunizar pessoas com síndrome de Down e autistas, e Manaus está entre as primeiras a começar a imunizar pessoas abaixo de 60 anos que tenham comorbidades, como cardiopatias, diabetes e obesidade.
A vacinação em pessoas com autismo e síndrome de Down a partir de 18 anos entrou na lista de prioridades "em virtude da maior vulnerabilidade ao contágio da Covid-19", segundo o governo do Sergipe. A antecipação da imunização destes grupos foi decidida pelo governo estadual em reunião com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde. ​
A vacinação no país começou em 17 de janeiro e primeiro atingiu profissionais de saúde e pessoas acima de 90 anos. Aos poucos a faixa etária foi diminuindo e outros grupos passaram a ser incluídos, como os policiais e agentes penitenciários.

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