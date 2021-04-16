Covid-19: Quatro capitais suspendem aplicação da 1ª dose por falta de vacina

Quatro capitais brasileiras interromperam a aplicação da primeira dose contra a Covid-19 por falta de vacinas.
Florianópolis ainda tem doses para seguir com a imunização de pessoas com 65 anos até sexta (16). No sábado, porém, a campanha será interrompida por falta de doses.
Goiânia suspendeu a aplicação da primeira dose no sábado (10), quando atendeu pessoas na faixa de 64 anos. No domingo (11), a imunização foi suspensa em Teresina e no dia 13, em Rio Branco, também pela falta de vacinas.
Salvador suspendeu a vacinação na última quarta-feira (14) para pessoas acima de 60 anos. A campanha será retomada nesta sexta (16) para essa faixa etária.
Na quinta (15), São Luís chegou a vacinar pessoas com 63 anos, mas vai interromper a campanha a partir desta sexta (16) enquanto aguarda novas remessas de vacinas.
Ao mesmo tempo, Aracaju já começou a imunizar pessoas com síndrome de Down e autistas, e Manaus está entre as primeiras a começar a imunizar pessoas abaixo de 60 anos que tenham comorbidades, como cardiopatias, diabetes e obesidade.
A vacinação em pessoas com autismo e síndrome de Down a partir de 18 anos entrou na lista de prioridades "em virtude da maior vulnerabilidade ao contágio da Covid-19", segundo o governo do Sergipe. A antecipação da imunização destes grupos foi decidida pelo governo estadual em reunião com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde.
A vacinação no país começou em 17 de janeiro e primeiro atingiu profissionais de saúde e pessoas acima de 90 anos. Aos poucos a faixa etária foi diminuindo e outros grupos passaram a ser incluídos, como os policiais e agentes penitenciários.