Covid-19: Quatro capitais suspendem aplicação da 1ª dose por falta de vacina

Vacina contra a Covid: agendamento vira confusão em Cachoeiro Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul

Florianópolis ainda tem doses para seguir com a imunização de pessoas com 65 anos até sexta (16). No sábado, porém, a campanha será interrompida por falta de doses.

Goiânia suspendeu a aplicação da primeira dose no sábado (10), quando atendeu pessoas na faixa de 64 anos. No domingo (11), a imunização foi suspensa em Teresina e no dia 13, em Rio Branco, também pela falta de vacinas.

Salvador suspendeu a vacinação na última quarta-feira (14) para pessoas acima de 60 anos. A campanha será retomada nesta sexta (16) para essa faixa etária.

Na quinta (15), São Luís chegou a vacinar pessoas com 63 anos, mas vai interromper a campanha a partir desta sexta (16) enquanto aguarda novas remessas de vacinas.

Ao mesmo tempo, Aracaju já começou a imunizar pessoas com síndrome de Down e autistas, e Manaus está entre as primeiras a começar a imunizar pessoas abaixo de 60 anos que tenham comorbidades, como cardiopatias, diabetes e obesidade.

A vacinação em pessoas com autismo e síndrome de Down a partir de 18 anos entrou na lista de prioridades "em virtude da maior vulnerabilidade ao contágio da Covid-19", segundo o governo do Sergipe. A antecipação da imunização destes grupos foi decidida pelo governo estadual em reunião com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde. ​