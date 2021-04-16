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6.280 doses

Serra abre agendamento para vacinação contra a Covid-19 nesta sexta (16)

As vagas são para idosos com idade acima de 60 anos que precisam tomar a primeira dose; e para idosos com idade acima de 70 anos que deverão tomar a segunda dose da vacina. Vacinação será neste sábado (17)

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 09:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2021 às 09:30
Vacina da Coronavac no ES
A vacinação acontece neste sábado (17) em diversos pontos da cidade da Serra Crédito: Fernando Madeira
O município da Serra vai disponibilizar mais 6.280 doses da vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira (16). Todos os agendamentos devem ser feitos no site da prefeitura - nesse link -, a partir das 16 horas.
As vagas são para idosos com idade acima de 60 anos, que precisam tomar a primeira dose; e para idosos com idade acima de 70 anos que deverão tomar a segunda dose da vacina.

VACINAÇÃO NO SÁBADO

De acordo com a prefeitura, a vacinação ocorrerá neste sábado (17) nas Unidades Regionais de Jacaraípe, Boa Vista, Novo Horizonte, Serra Dourada, Serra Sede e Feu Rosa e nas Unidades de Saúde de Planalto Serrano A, Nova Almeida, Bairro de Fátima, Nova Carapina I e II, José de Anchieta e São Marcos.
Haverá vacinação também nos drive-thrus do Parque da Cidade e no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, com horário estendido até as 20h, bem como o posto montado para quem não está de carro, no Parque da Cidade.

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