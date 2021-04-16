Vitória abre 5.320 vagas para vacinar idosos com 60 anos ou mais nesta sexta

Mais 5.320 idosos com 60 anos ou mais poderão ser vacinados contra a Covid-19 em Vitória. Um novo agendamento on-line para a primeira dose desse público será aberto nesta sexta-feira (16), às 16 horas. A vacinação será realizada sábado (17), segunda (19), terça (20) e quinta-feira (22). Para garantir o imunizante, basta acessar o link https://agendamento.vitoria.es.gov.br ou o aplicativo Vitória Online.
LOCAIS DE VACINAÇÃO
No sábado (17), a imunização acontecerá na Rodoviária de Vitória, no Centro, na Igreja Batista de Jardim da Penha, e nas unidades de saúde dos bairros Santo Antônio, Santa Luiza e Santa Martha. Na segunda-feira (19), a vacinação será novamente na rodoviária e na Igreja Batista de Jardim da Penha.
Na terça (20) e na quinta (22), a vacinação vai ocorrer em 22 unidades de saúde da Capital capixaba: República, Maria Ortiz, Jabour, Jardim Camburi, Conquista, Ilha das Caieiras, Resistência, Santo André, Santo Antônio, Ariovaldo Favalessa, Grande Vitória, Andorinhas, Consolação, Santa Martha, Maruípe, São Cristóvão, Fonte Grande, Centro, Bairro do Quadro, Ilha de Santa Maria, Praia do Suá e Santa Luiza.
ACAMADOS
Os idosos acamados ou com dificuldades de locomoção estão sendo vacinados em casa pelas equipes da Secretaria de Saúde de Vitória (Semus). Esse público não precisa agendar a vacina no site.