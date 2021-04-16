Vitória abre 5.320 vagas para vacinar idosos com 60 anos ou mais nesta sexta

Profissional de saúde prepara uma dose de vacina contra a Covid-19 antes de aplicar em idoso em um drive-thru Crédito: MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

5.320 idosos com 60 anos ou mais poderão ser vacinados contra a às 16 horas. A vacinação será realizada sábado (17), segunda (19), terça (20) e quinta-feira (22). Para garantir o imunizante, basta acessar o link Vitória Online. Maispoderão ser vacinados contra a Covid-19 em Vitória . Um novo agendamento on-line para a primeira dose desse público será aberto nesta sexta-feira (16),. A vacinação será realizada sábado (17), segunda (19), terça (20) e quinta-feira (22). Para garantir o imunizante, basta acessar o link https://agendamento.vitoria.es.gov.br ou o aplicativo

LOCAIS DE VACINAÇÃO

No sábado (17), a imunização acontecerá na Rodoviária de Vitória, no Centro, na Igreja Batista de Jardim da Penha, e nas unidades de saúde dos bairros Santo Antônio, Santa Luiza e Santa Martha. Na segunda-feira (19), a vacinação será novamente na rodoviária e na Igreja Batista de Jardim da Penha.

Na terça (20) e na quinta (22), a vacinação vai ocorrer em 22 unidades de saúde da Capital capixaba: República, Maria Ortiz, Jabour, Jardim Camburi, Conquista, Ilha das Caieiras, Resistência, Santo André, Santo Antônio, Ariovaldo Favalessa, Grande Vitória, Andorinhas, Consolação, Santa Martha, Maruípe, São Cristóvão, Fonte Grande, Centro, Bairro do Quadro, Ilha de Santa Maria, Praia do Suá e Santa Luiza.

ACAMADOS