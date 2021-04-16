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Contra a Covid

Vitória abre 5.320 vagas para vacinar idosos com 60 anos ou mais nesta sexta

A prefeitura disponibiliza as vagas em agendamento on-line a partir das 16h. A vacinação é para os dias 17 (sábado), 19 (segunda), 20 (terça) e 22 (quinta-feira). Confira os locais onde os imunizantes serão aplicados

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 14:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2021 às 14:10
GERAL - BRASILIA, COVID-19, VACINAÇÃO DRIVE-THRU CORONAVAC -Profissional de saúde nesta quinta-feira, 18 de março, prepara uma dose da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, antes de aplicar em idoso em um drive-thru. 18/03/2021
Profissional de saúde prepara uma dose de vacina contra a Covid-19 antes de aplicar em idoso em um drive-thru Crédito: MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO
Mais 5.320 idosos com 60 anos ou mais poderão ser vacinados contra a Covid-19 em Vitória. Um novo agendamento on-line para a primeira dose desse público será aberto nesta sexta-feira (16), às 16 horas. A vacinação será realizada sábado (17), segunda (19), terça (20) e quinta-feira (22). Para garantir o imunizante, basta acessar o link https://agendamento.vitoria.es.gov.br ou o aplicativo Vitória Online.

LOCAIS DE VACINAÇÃO

No sábado (17), a imunização acontecerá na Rodoviária de Vitória, no Centro, na Igreja Batista de Jardim da Penha, e nas unidades de saúde dos bairros Santo Antônio, Santa Luiza e Santa Martha. Na segunda-feira (19), a vacinação será novamente na rodoviária e na Igreja Batista de Jardim da Penha.

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Na terça (20) e na quinta (22), a vacinação vai ocorrer em 22 unidades de saúde da Capital capixaba: República, Maria Ortiz, Jabour, Jardim Camburi, Conquista, Ilha das Caieiras, Resistência, Santo André, Santo Antônio, Ariovaldo Favalessa, Grande Vitória, Andorinhas, Consolação, Santa Martha, Maruípe, São Cristóvão, Fonte Grande, Centro, Bairro do Quadro, Ilha de Santa Maria, Praia do Suá e Santa Luiza.

ACAMADOS

Os idosos acamados ou com dificuldades de locomoção estão sendo vacinados em casa pelas equipes da Secretaria de Saúde de Vitória (Semus). Esse público não precisa agendar a vacina no site.

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