Em pleno século 21, trabalho escravo no ES é situação inaceitável

Trabalhadores que viviam em condições análogas à escravidão foram colocados em alojamentos em fazenda em Vila Valério Crédito: Gabriela Fardin/ TV Gazeta

As pessoas resgatadas no município foram recrutadas no Vale do Jequitinhonha, região mais pobre de Minas Gerais . Normalmente, são instigadas por propostas financeiras e benefícios que não se concretizam quando se instalam. O agenciador, conhecido como "gato", faz a intermediação entre os proprietários e os trabalhadores. O que eles acabam encontrando no destino são péssimas condições de trabalho e moradia, sem salários e outros direitos trabalhistas. Em muitos casos, a alimentação e a habitação são descontadas do pouco que recebem.

"Eu deixei minha casa com esposa e três filhos pequenos, e eles dependem do meu suor e do meu braço para sobreviver. Já faz quase um mês que estou aqui e não consegui mandar um centavo pra eles", revelou Gelson Ramos, um dos resgatados em Vila Valério

O que já era por si só uma tragédia humanitária ganhou contornos ainda mais degradantes com a confirmação de que 71 desses safristas, trabalhadores contratados para a colheita sazonal do café, estão com Covid-19 e não tiveram acesso a nenhum tipo de acompanhamento médico ou foram afastados da rotina de trabalho. Os alojamentos eram pequenos, sem a estrutura adequada para abrigar os moradores. Em um só quarto, dez mulheres estavam alojadas. Os banheiros não tinham água quente. Abandonados, o único distanciamento ali era o de qualquer medida sanitária digna.

Reportagem deste jornal mostrou como a civilidade ainda é só uma promessa, em pleno século 21: só no Espírito Santo, 802 pessoas foram resgatadas desse tipo de trabalho entre 1995 e 2020 . O que dá, em média, 30 casos de situações análogas à escravidão por ano no Estado. Os dados são da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) do Ministério da Economia. A exploração dos trabalhadores em Vila Valério, em 2021, vai estourar essa estatística, quando os números forem computados.

Desperdiça-se a chance de impor punições mais rigorosas para proprietários que aceitem esse tipo de desumanidade e arbitrariedade em suas terras. São pessoas instruídas, com bom trânsito social, e mesmo assim permitem tamanha atrocidade. No caso de Vila Valério, o proprietário da fazenda é marido da secretaria de Saúde do município.

Como disse o frade dominicano Xavier Plassat, na linha de frente da luta contra a escravidão moderna no país, manter um escravo é "fazer do outro uma coisa para o lucro pessoal e financeiro". O depoimento foi dado para a série documental "Escravidão Século XXI", de Bruno Barreto e Marcelo Santiago, que estreou no início deste mês na HBO.