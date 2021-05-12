As estatísticas gritam enquanto a Covid-19 segue calando vozes

Luto: Espírito Santo atinge mais de 10 mil mortes pela Covid-19 Crédito: Pixabay

É um massacre social que responde, apesar de todos os esforços dos governos estaduais e prefeituras, à falta de uma ação nacional coordenada capaz de mobilizar a sociedade, instigando cada cidadão para a missão compartilhada de proteger a si mesmo e aos outros.

Não só isso: é lamentável constatar que muitas das mortes registradas nos últimos meses poderiam ser evitadas se o ritmo de vacinação estivesse mais acelerado, sem os contratempos que a falta de imunizantes vêm causando. A via-crúcis para garantir a segunda dose da Coronavac , em falta pela carência de insumos para a sua produção, é uma mancha para um país que já teve um dos programas de imunização mais eficientes do planeta.

O Brasil demorou demais para negociar as vacinas, perdendo a chance de fazer o certo, na hora certa, e hoje colhe os frutos podres da gestão desastrosa da pandemia. A CPI da Covid se transforma, a cada dia, na última trincheira possível para em alguma instância punir os culpados e conter essa catástrofe.

A vacinação no Espírito Santo teve início oficialmente em 18 de janeiro. Quase quatro meses depois, esperava-se que uma parcela maior já estivesse no processo de imunização, principalmente com a doença mudando seu perfil e atacando de forma mais grave as pessoas mais jovens e sem comorbidades. Mas não há vacinas suficientes para isso.

Não há vacina, dirão alguns, porque há uma demanda mundial por imunizantes. A informação é correta, mas os países que se organizaram e negociaram previamente estão conseguindo cumprir metas ambiciosas. No Reino Unido, que se tornou um dos exemplos mais bem-sucedidos, há o plano de incluir uma terceira dose, a partir de setembro, para pessoas com mais de 50 anos e problemas de saúde, antecipando-se a novas ondas de contágio ao anular variantes já existentes ou o surgimento de novas. Governos sérios estão um passo a frente, adiantando-se diante de um cenário ainda incerto. No último domingo (09), o país não registrou nenhuma morte por Covid-19, feito inédito desde julho de 2020.

Enquanto no Brasil a vacina se transformou em uma guerra política descabida, as mortes disparavam. A reação da sociedade civil ganhou relevo com iniciativas como o Unidos pela Vacina na construção de pontes entre os setores público e privado, garantindo suprimentos, infraestrutura e logística para a vacinação em cidades que não têm capacidade de realizar campanhas de imunização com segurança. Mas, apesar da boa vontade, ainda faltam vacinas.

Nesta terça-feira (11), o Ministério da Saúde divulgou que firmou contrato para compra de mais 100 milhões de doses da vacina da Pfizer. O que é inegavelmente uma boa notícia, ao mesmo tempo mostra como a lentidão do governo impedirá que mais brasileiros estejam protegidos imediatamente, já que a chegada das doses está prevista para setembro. Pelo menos mais quatro meses de espera.