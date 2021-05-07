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Pandemia de coronavírus

Apoio à quebra de patentes dá suporte à equidade de vacinas, diz OMS

Tedros Adhanom pediu que países com doses excedentes compartilhem parte dos imunizantes, e reforçou a necessidade pela continuação das medidas para mitigar o alastramento do coronavírus

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 15:16

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 mai 2021 às 15:16
O líder da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, também revelou que a iniciativa Covax visa acelerar a imunização global
O líder da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus Crédito: Reuters/Folhapress
Diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom disse que o apoio dos Estados Unidos à quebra de patentes de vacinas contra a Covid-19 dá suporte "significativo" ao acesso equitativo dos imunizantes no mundo, hoje concentrados em países desenvolvidos, que têm vacinado suas populações mais rápido.
"Sei que esta não é uma decisão política fácil de tomar, portanto agradeço à liderança do país e exorto os outros países a seguirem o exemplo dos EUA", afirmou Tedros, durante coletiva de imprensa da OMS nesta sexta-feira.
O líder da entidade multilateral ainda pediu que países com doses excedentes de vacinas compartilhem parte dos imunizantes, e reforçou a necessidade pela continuação das medidas sanitárias para mitigar o alastramento do coronavírus, uma vez que o volume de vacinas disponíveis no momento "não é suficiente para a pandemia de covid-19 acabar", argumentou.

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