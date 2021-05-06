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Durante pandemia

Pfizer anuncia doação de vacinas contra Covid-19 para atletas olímpicos

Jogos Olímpicos foram remarcados para o período de 23 de julho a 8 de agosto de 2020, já os Paralímpicos passaram para 24 de agosto a 5 de setembro de 2021
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

06 mai 2021 às 17:11

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 17:11

O imunizante da Pfizer já recebeu a aprovação definitiva da Anvisa
O imunizante da Pfizer já recebeu a aprovação definitiva da Anvisa Crédito: Divulgação
A Pfizer e sua parceira alemã BioNTech anunciaram nesta quinta-feira (6) que doarão doses de sua vacina contra o novo coronavírus (covid-19) para ajudar a imunizar atletas e delegações que participarão dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio marcados para este ano.
“Esta doação da vacina é outra ferramenta em nossa caixa de ferramentas de medidas para ajudar a tornar os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio 2020 seguros e protegidos para todos os participantes e para mostrar solidariedade aos nossos amáveis anfitriões japoneses”, disse o presidente do Comitê Olímpico Internacional, o alemão Thomas Bach.
“Estamos convidando os atletas e as delegações participantes dos próximos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos a dar o exemplo e aceitar a vacina onde e quando possível. Ao tomar a vacina, eles podem enviar uma mensagem poderosa de que a vacinação não é apenas uma questão de saúde pessoal, mas também de solidariedade e consideração pelo bem-estar de outras pessoas em suas comunidades. Gostaríamos de agradecer à Pfizer e à BioNTech por esta doação muito generosa para apoiar a vacinação de atletas e participantes dos Jogos”, acrescentou.
Após o adiamento do megaevento esportivo, no último ano, por causa da pandemia do novo coronavírus, os Jogos Olímpicos foram remarcados para o período de 23 de julho a 8 de agosto de 2020, já os Paralímpicos passaram para o intervalo de 24 de agosto a 5 de setembro de 2021.

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