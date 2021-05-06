Novavax fecha acordo para entregar 350 mi de doses de vacina à Covax

Doses da vacina contra o covid-19 Covaxin desenvolvida na Índia pelo laboratório Bharat Biotech Crédito: Isaac Fontana/FramePhoto/Folhapress

A companhia norte-americana Novavax anunciou nesta quinta-feira (06), a assinatura de um acordo para fornecer 350 milhões de doses da sua vacina contra a Covid-19 , a partir do terceiro trimestre de 2021. A empresa ainda informou sobre outra venda, para o Instituto Serum, da Índia.

A iniciativa Covax, que tem entre seus líderes a Organização Mundial de Saúde (OMS) , foi estabelecida para garantir uma distribuição mais igualitária dos imunizantes pelo mundo.

A Novavax informa em sua nota que o acordo foi assinado com a Gavi Alliance, também integrante da Iniciativa Covax. A Gavi é um braço da Fundação Bill e Melinda Gates.

A Novavax diz que o acordo com o Instituto Serum deve garantir a entrega de 1,1 bilhão de doses da vacina à entidade da Índia.