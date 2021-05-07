Na sala de aula ou em casa, estudantes não podem ficar abandonados

2020 foi um ano de reviravoltas educacionais que se refletem até na forma de se expressar. Se antes, para se referir à evasão escolar, era comum recorrer à metáfora "fora da sala de aula", desde o ano passado esse recurso deixou de ser capaz de exprimir a realidade dos estudantes brasileiros.
Literalmente, todos passaram a ficar, por algum período, longe das escolas. Mas o efeito desse afastamento se manifestou, e permanece se manifestando, de formas diferentes, deixando ainda mais expostas as desigualdades no acesso ao ensino.
Um levantamento do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) conseguiu quantificar o impacto do primeiro ano de pandemia no Espírito Santo. Em 2020, mais de 77 mil adolescentes e crianças "ficaram fora da sala de aula" no Estado, o que no caso emblemático do ano passado se refere aos alunos que abandonaram os estudos e também àqueles que não tiveram acesso aos materiais de atividades não presenciais.
A exclusão digital e as carências de infraestrutura ficaram ainda mais evidentes. Nesse caso, revela-se uma lástima: os alunos é que, na verdade, foram abandonados.
No Espírito Santo, em fevereiro deste ano, o governo estadual anunciou a distribuição de notebooks a alunos e professores como forma de reduzir a defasagem tecnológica que prejudica o ensino remoto. No contexto pandêmico, é necessário estar preparado para a recorrência do fechamento de escolas, o que acabou ocorrendo novamente em março. Nesta sexta-feira (07), deve haver uma definição sobre o retorno às salas de aula — literalmente, neste caso — nos municípios que recuarem ao nível moderado do Mapa de Risco.
Por mais que a suspensão das aulas presenciais com as eventuais pioras da crise sanitária gere um debate ferrenho entre especialistas na área de saúde, educadores e pais, o foco dos gestores públicos deve ser o de uma educação mais inclusiva e de qualidade, em qualquer circunstância.
A evasão é um problema crônico, agravado drasticamente na pandemia, mas que vinha sendo combatido, com resultados sensíveis. O estudo do Unicef aponta que, de 2016 a 2019, a exclusão escolar vinha diminuindo gradativamente e atingiu, no último ano avaliado, 20.926 crianças e adolescentes de 4 a 17 anos no Estado. No ano passado, o percentual foi de 11%, considerando uma faixa etária um pouco mais estreita, dos 6 aos 17 anos.
A evasão é um problema estrutural que deve ser prioridade nas políticas públicas, com o novo desafio de diminuir o tempo perdido agora. Não só mantendo os alunos estudando, como resgatando os que estão desistindo durante a pandemia.
A educação é um dos grandes passivos do Brasil, e com a pandemia os prejuízos para a atual geração escolar se tornaram incalculáveis. É uma perda para a nação, para o desenvolvimento econômico e a produtividade. No nível federal, a passividade do Ministério da Educação continua inaceitável, em um momento que exige ação e urgência.
De forma imediata, conectar os estudantes e capacitar os professores para as novas perspectivas educacionais deveria estar na ordem do dia. Assim como a implementação de protocolos de segurança sanitária nas escolas que ultrapassem a mera disponibilização de álcool gel, com diretrizes que guiem Estados e municípios diante de uma nova realidade.
A discussão sobre a volta às aulas presenciais não pode ser politizada sob nenhuma hipótese: o cerne da questão é a busca por qualidade, no ensino presencial ou não, sem prejuízos para a aprendizagem e para o engajamento dos estudantes. É essa a prioridade dos gestores públicos.
Ir à escola é muito mais do que uma mera ocupação para crianças e adolescentes, é a construção diária de um compromisso com a própria vida, que será mais digna com conhecimento e acesso a oportunidades. O resgate da educação, neste ano de 2021, é uma das grandes missões da sociedade brasileira, encabeçada por seus governantes.