Na sala de aula ou em casa, estudantes não podem ficar abandonados

Volta às aulas, com distanciamento social entre alunos do ensino fundamental Crédito: Prefeitura de Linhares/Felipe Reis

2020 foi um ano de reviravoltas educacionais que se refletem até na forma de se expressar. Se antes, para se referir à evasão escolar, era comum recorrer à metáfora "fora da sala de aula", desde o ano passado esse recurso deixou de ser capaz de exprimir a realidade dos estudantes brasileiros.

Literalmente, todos passaram a ficar, por algum período, longe das escolas. Mas o efeito desse afastamento se manifestou, e permanece se manifestando, de formas diferentes, deixando ainda mais expostas as desigualdades no acesso ao ensino.

A exclusão digital e as carências de infraestrutura ficaram ainda mais evidentes. Nesse caso, revela-se uma lástima: os alunos é que, na verdade, foram abandonados.

Por mais que a suspensão das aulas presenciais com as eventuais pioras da crise sanitária gere um debate ferrenho entre especialistas na área de saúde, educadores e pais, o foco dos gestores públicos deve ser o de uma educação mais inclusiva e de qualidade, em qualquer circunstância.

A evasão é um problema crônico, agravado drasticamente na pandemia, mas que vinha sendo combatido, com resultados sensíveis. O estudo do Unicef aponta que, de 2016 a 2019, a exclusão escolar vinha diminuindo gradativamente e atingiu, no último ano avaliado, 20.926 crianças e adolescentes de 4 a 17 anos no Estado. No ano passado, o percentual foi de 11%, considerando uma faixa etária um pouco mais estreita, dos 6 aos 17 anos.

A evasão é um problema estrutural que deve ser prioridade nas políticas públicas, com o novo desafio de diminuir o tempo perdido agora. Não só mantendo os alunos estudando, como resgatando os que estão desistindo durante a pandemia.

A educação é um dos grandes passivos do Brasil, e com a pandemia os prejuízos para a atual geração escolar se tornaram incalculáveis. É uma perda para a nação, para o desenvolvimento econômico e a produtividade. No nível federal, a passividade do Ministério da Educação continua inaceitável, em um momento que exige ação e urgência.

De forma imediata, conectar os estudantes e capacitar os professores para as novas perspectivas educacionais deveria estar na ordem do dia. Assim como a implementação de protocolos de segurança sanitária nas escolas que ultrapassem a mera disponibilização de álcool gel, com diretrizes que guiem Estados e municípios diante de uma nova realidade.

A discussão sobre a volta às aulas presenciais não pode ser politizada sob nenhuma hipótese: o cerne da questão é a busca por qualidade, no ensino presencial ou não, sem prejuízos para a aprendizagem e para o engajamento dos estudantes. É essa a prioridade dos gestores públicos.