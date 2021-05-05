Sede do Ministério Público do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

O encontro virtual foi promovido por meio do Gabinete de Acompanhamento da Pandemia do Novo Coronavírus (GAP-Covid-19) na terça-feira (04) e contou com a presença de representantes das Sociedades de Pediatria e Infectologia do Estado.

Your browser does not support the audio element. MPES reúne médicos para discutir protocolos de volta às aulas presenciais

De acordo com o órgão ministerial, os médicos explicaram vários pontos abordados, dentre eles: o uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados; a necessidade da caderneta de vacinação da criança estar em dia; a vacinação contra a Covid-19 em andamento, principalmente das pessoas com comorbidades.

Outros pontos destacados foram o "distanciamento entre as crianças durante as atividades físicas e na hora do recreio, e dos educadores na hora do café; a utilização de ambientes abertos e arejados. Também se discutiu como manter as aulas presenciais, mesmo diante da possibilidade de um novo crescimento dos casos de contaminação, da taxa de ocupação de leitos e das mortes por Covid-19", diz a nota divulgada pelo MPES.

Todas essas medidas, de acordo com os especialistas, passam sempre pela manutenção dos protocolos já estabelecidos - usar máscaras, higienização (uso de álcool 70% e lavagem das mãos) e distanciamento social -, ampliados com ações específicas que viabilizem a proteção necessária diante da possibilidade de contaminação.

Os médicos indicaram algumas formas que podem ajudar no dia a dia escolar, lembrando sempre que esse enfrentamento à doença é necessário, para que o déficit causado pelo afastamento da criança da escola não resulte em prejuízos ainda maiores no futuro.

PROFESSORES E PAIS DE ALUNOS

A proposta do MPES é, ainda nesta semana, realizar reuniões com especialistas da área de Educação, representantes dos professores e dos responsáveis e pais de alunos para que todos tenham oportunidade de contribuir com a temática.

"O objetivo é que, com a reabertura das escolas e o retorno das atividades presenciais, todos estejam cientes das medidas a serem observadas e preparados para garantir o cumprimento dos protocolos sanitários discutidos e acordados. Ao final, a proposta é uma assinatura de um pacto envolvendo todos os segmentos", explicou o MPES, por meio de nota publicada no site oficial.

QUEM PARTICIPOU

Participaram do encontro pelo MPES a dirigente do Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de Saúde (Caops) e coordenadora do GAP-Covid-19, promotora de Justiça Inês Thomé Poldi Taddei; a dirigente do Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de Educação (Caope), promotora de Justiça Maria Cristina Rocha Pimentel; e a dirigente do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude (CAIJ), Valéria Duarte Barros de Morais.

Os especialistas convidados foram: