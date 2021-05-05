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Educação na pandemia

MPES reúne médicos para discutir protocolos de volta às aulas presenciais

O encontro virtual foi realizado nesta terça-feira (4) e reuniu membros do Ministério Público do ES, médicos pediatras e infectologistas que atuam no combate à Covid-19

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 17:13

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

05 mai 2021 às 17:13
Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Sede do Ministério Público do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) reuniu médicos para discutir os protocolos necessários para viabilizar a volta às aulas presenciais com segurança nos municípios classificados em riscos baixo, moderado e alto de contaminação para Covid-19.
O encontro virtual foi promovido por meio do Gabinete de Acompanhamento da Pandemia do Novo Coronavírus (GAP-Covid-19) na terça-feira (04) e contou com a presença de representantes das Sociedades de Pediatria e Infectologia do Estado.
MPES reúne médicos para discutir protocolos de volta às aulas presenciais
De acordo com o órgão ministerial, os médicos explicaram vários pontos abordados, dentre eles: o uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados; a necessidade da caderneta de vacinação da criança estar em dia; a vacinação contra a Covid-19 em andamento, principalmente das pessoas com comorbidades.

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Outros pontos destacados foram o "distanciamento entre as crianças durante as atividades físicas e na hora do recreio, e dos educadores na hora do café; a utilização de ambientes abertos e arejados. Também se discutiu como manter as aulas presenciais, mesmo diante da possibilidade de um novo crescimento dos casos de contaminação, da taxa de ocupação de leitos e das mortes por Covid-19", diz a nota divulgada pelo MPES.
Todas essas medidas, de acordo com os especialistas, passam sempre pela manutenção dos protocolos já estabelecidos - usar máscaras, higienização (uso de álcool 70% e lavagem das mãos) e distanciamento social -, ampliados com ações específicas que viabilizem a proteção necessária diante da possibilidade de contaminação.
Os médicos indicaram algumas formas que podem ajudar no dia a dia escolar, lembrando sempre que esse enfrentamento à doença é necessário, para que o déficit causado pelo afastamento da criança da escola não resulte em prejuízos ainda maiores no futuro.

PROFESSORES E PAIS DE ALUNOS

A proposta do MPES é, ainda nesta semana, realizar reuniões com especialistas da área de Educação, representantes dos professores e dos responsáveis e pais de alunos para que todos tenham oportunidade de contribuir com a temática.
"O objetivo é que, com a reabertura das escolas e o retorno das atividades presenciais, todos estejam cientes das medidas a serem observadas e preparados para garantir o cumprimento dos protocolos sanitários discutidos e acordados. Ao final, a proposta é uma assinatura de um pacto envolvendo todos os segmentos", explicou o MPES, por meio de nota publicada no site oficial.

QUEM PARTICIPOU

Participaram do encontro pelo MPES a dirigente do Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de Saúde (Caops) e coordenadora do GAP-Covid-19, promotora de Justiça Inês Thomé Poldi Taddei; a dirigente do Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de Educação (Caope), promotora de Justiça Maria Cristina Rocha Pimentel; e a dirigente do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude (CAIJ), Valéria Duarte Barros de Morais.
Os especialistas convidados foram:
  • Presidente da Sociedade Espírito-Santense de Pediatria (Soesp), Roberta Paranhos Fragoso;
  • Professora da Ufes e vice-diretora da Soesp, Filomena Alencar; 
  • Presidente da Sociedade de Infectologia do Espírito Santo (Sies), Alexandre Rodrigues da Silva
  • Coordenadora do Centro de Referência em Vacinação de Crônicos do Estado e membro da Soesp e da Sies, Ana Paula Durian;
  • Professora da Ufes, membro da Soesp e diretora da Sies, Carolina Dias;
  • Coordenador da Região Sudeste da Sociedade Brasileira de Pediatria, Rodrigo Aboudib.

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