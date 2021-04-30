Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Medidas restritivas

Comércio e escolas no ES: veja as regras que valem a partir de segunda-feira (3)

Mesmo em risco alto, o funcionamento do comércio será ampliado em 56 municípios, excepcionalmente esta semana, em decorrência do Dia das Mães, segundo anúncio do governador Renato Casagrande

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 20:38

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

30 abr 2021 às 20:38
Movimento do comércio na avenida Expedito Garcia, em Cariacica, no primeiro dia de quarentena no ES
Movimento do comércio na Avenida Expedito Garcia, em Cariacica Crédito: Vitor Jubini
Em decorrência do Dia das Mães, na próxima semana o comércio terá o seu horário de funcionamento ampliado nos 56 municípios capixabas que ainda permanecem em risco alto de contágio do novo coronavírus, segundo o critério da Matriz de Risco de Convivência. Já as escolas, nas cidades em risco moderado, permanecem com no máximo 50% dos alunos em atividades presenciais, enquanto no risco alto apenas o atendimento individual está liberado.
As informações foram anunciadas em pronunciamento do governador Renato Casagrande, nesta sexta-feira (30). Nesta semana que se inicia no dia 3, o comércio poderá atender, de segunda a sexta, de 10 às 20h. No sábado, poderá funcionar de 8 às 18h.
“De forma extraordinária e somente para esta semana, shoppings e comércios de rua terão horários modificados para o Dia das Mães, data importante para todos nós, pela questão sentimental e cultural que se estabeleceu das famílias se encontrarem para comemorar. Também temos atividade de comércio muito intenso na semana que antecede o Dia das Mães. Devido a isso, mudaremos excepcionalmente o horário de funcionamento de comércio, tanto de rua, quanto shopping”, explicou o governador.
A alteração, explicou o governador, tem o objetivo de dar uma oportunidade maior aos comerciantes para poderem recuperar parte dos prejuízos decorrentes da longa pandemia.
Até este sábado (01), o horário de funcionamento do comércio, de segunda a sexta, é de 10h às 18h. Nos dias de sábado, poderá funcionar de 8 às 14h. Horário que vale para shoppings e comércio de rua.
Comércio e escolas no ES - saiba as regras que valem a partir de segunda-feira

Veja Também

Coronavírus no ES: Casagrande divulga novo mapa de risco

Coronavírus: ES registra 9.524 mortes e passa de 436 mil casos

ESCOLAS COM METADE DOS ALUNOS

Nas 22 cidades que estão em risco moderado, segundo o Mapa de Risco apresentado nesta sexta-feira (30), as escolas vão poder realizar as atividades presenciais com até 50% dos alunos.
Não haverá mudanças para os 56 municípios que permanecem em risco alto, onde poderá continuar sendo oferecido atendimento individual para os estudantes. Uma alteração neste quadro deverá ser discutida na próxima semana, em reunião com sindicatos e escolas.
“Nos municípios em risco moderado, 50% dos alunos poderão ir para a escola, na sala de aula. Risco alto, permitiremos atendimento individual. Nós estamos discutindo um passo adiante. Temos interesse em dar mais esse passo, buscar atendimento a mais nos municípios em risco alto. Mas primeiro vamos discutir com sindicatos, escolas e trabalhadores. Na semana que vem, certamente, teremos alguma decisão tomada", explicou o governador

Veja Também

Atendimento individual é liberado em escolas da Grande Vitória

Escolas municipais de Vitória terão brigada e treinamento contra incêndios

Casagrande voltou a reforçar a importância do uso da máscara, principalmente para as pessoas que forem fazer compras no comércio para o dia das Mães.
"Quero continuar reforçando o apelo de toda semana, todos os dias, para  continuarmos com a disciplina. A gente tem o desejo de comprar alguma coisa no Dia das Mães, mas não saia sem máscara. Protocolo exige isso. Faço um apelo para o uso das máscaras. Quem tiver uma simples, use duas. Ela evita o contágio. Não aglomere, isso é fundamental”, destacou.
Informou ainda que mais vacinas devem chegar a partir da próxima semana, devendo normalizar a falta de imunizantes para a segunda dose que afetam algumas cidades. “Devemos normalizar a segunda dose de quem está vencendo o prazo de receber a segunda dose da Coronavac", informou.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Luto pelos 400 mil mortos pela Covid precisa se transformar em luta

Covid-19: análise semanal mostra queda de mortes e de diagnósticos

Covid-19: estados da Índia ficam sem vacinas e imunização é adiada

Covid-19: mortes quase dobram em abril, mês mais letal da pandemia no ES

OMS não indica ivermectina para tratamento da Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

dia das maes espírito santo Comércio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Consentimento informado: entenda por que esse documento é essencial para a sua saúde
Imagem de destaque
Cronograma capilar em casa: 5 passos profissionais para recuperar os fios
Imagem de destaque
'O massacre dos idosos': como doença do filho de chefe de facção no Haiti levou à maior chacina do século nas Américas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados