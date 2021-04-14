Escolas municipais de Vitória terão brigada e treinamento contra incêndios

Emef Neusa Nunes Gonçalves, em Vila Palestina, da rede municipal de Vitória Crédito: Seme/PMV

A Secretaria de Educação de Vitória (Seme) está mobilizando as 102 unidades da rede municipal de ensino para conquistar o selo de certificação "Escola Segura" do Corpo de Bombeiros . Para isso, é necessário que sejam cumpridas três etapas: aquisição do alvará de licença da corporação; elaboração do plano de prevenção e emergência, formação de brigada escolar e treinamento de professores, estudantes e demais colaboradores; e realização de simulado de abandono.

Com a orientação do Corpo de Bombeiros, será formada uma brigada escolar com profissionais que atuam na edificação e conheçam sua realidade, tornando-os aptos para atuar em caso de incêndio ou pânico, buscando sempre a segurança de todos. Cada unidade de ensino terá um plano de prevenção e emergência contra incêndio.

Neste mês de abril, a equipe técnica da Gerência de Acompanhamento e Manutenção das Obras da Educação (Gamo) está intensificando o trabalho de renovação dos alvarás das 53 Escolas Municipais de Ensino Fundamental e dos 49 Centros Municipais de Educação Infantil. Com os documentos emitidos pelo Corpo de Bombeiros em dia, será iniciada a segunda fase do projeto.

Após a garantia oficial de que a edificação está protegida contra incêndios, é fundamental que as pessoas saibam o que fazer para evitá-los. E, caso eles ocorram, que todos na unidade escolar tenham condições de agir durante a emergência.

Após os treinamentos realizados, e quando o contexto de pandemia permitir, será realizado anualmente um exercício simulado de emergência, no qual serão colocados em prática os conhecimentos adquiridos nas capacitações.

“A nossa prioridade é a segurança das escolas. Investir numa formação com a chancela do Corpo de Bombeiros é muito importante”, destacou a secretária de Educação de Vitória, Juliana Rohsner.

O comandante do 1º Batalhão de Bombeiros Militar, tenente-coronel Scharlyston Martins de Paiva, destacou o conceito inovador do projeto Escola Segura, que é a responsabilidade compartilhada.