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Leonel Ximenes

Escolas municipais de Vitória terão brigada e treinamento contra incêndios

Secretaria de Educação está mobilizando as 102 unidades da rede de ensino para conquistar o selo de certificação "Escola Segura" do Corpo de Bombeiros

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 02:02

Públicado em 

14 abr 2021 às 02:02
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Emef Neusa Nunes Gonçalves, em Vila Palestina, da rede municipal de Vitória
Emef Neusa Nunes Gonçalves, em Vila Palestina, da rede municipal de Vitória Crédito: Seme/PMV
A Secretaria de Educação de Vitória (Seme) está mobilizando as 102 unidades da rede municipal de ensino para conquistar o selo de certificação "Escola Segura" do Corpo de Bombeiros. Para isso, é necessário que sejam cumpridas três etapas: aquisição do alvará de licença da corporação; elaboração do plano de prevenção e emergência, formação de brigada escolar e treinamento de professores, estudantes e demais colaboradores; e realização de simulado de abandono.
Com a orientação do Corpo de Bombeiros, será formada uma brigada escolar com profissionais que atuam na edificação e conheçam sua realidade, tornando-os aptos para atuar em caso de incêndio ou pânico, buscando sempre a segurança de todos. Cada unidade de ensino terá um plano de prevenção e emergência contra incêndio.

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Neste mês de abril, a equipe técnica da Gerência de Acompanhamento e Manutenção das Obras da Educação (Gamo) está intensificando o trabalho de renovação dos alvarás das 53 Escolas Municipais de Ensino Fundamental e dos 49 Centros Municipais de Educação Infantil. Com os documentos emitidos pelo Corpo de Bombeiros em dia, será iniciada a segunda fase do projeto.
Após a garantia oficial de que a edificação está protegida contra incêndios, é fundamental que as pessoas saibam o que fazer para evitá-los. E, caso eles ocorram, que todos na unidade escolar tenham condições de agir durante a emergência.

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Após os treinamentos realizados, e quando o contexto de pandemia permitir, será realizado anualmente um exercício simulado de emergência, no qual serão colocados em prática os conhecimentos adquiridos nas capacitações.
“A nossa prioridade é a segurança das escolas. Investir numa formação com a chancela do Corpo de Bombeiros é muito importante”, destacou a secretária de Educação de Vitória, Juliana Rohsner.

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O comandante do 1º Batalhão de Bombeiros Militar, tenente-coronel Scharlyston Martins de Paiva, destacou o conceito inovador do projeto Escola Segura, que é a responsabilidade compartilhada.
“Todos, professores, pais, alunos, demais profissionais da administração e prestadores de serviço, são envolvidos em um processo de aprendizagem e de exercícios continuados acerca de conhecimentos até agora vistos por muitos como extremamente técnicos, mas que se levados à comunidade em uma linguagem acessível, certamente contribuirão para a melhoria do mundo em que vivemos para que possamos seguir salvando vidas”, disse.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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