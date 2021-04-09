Vídeo: incêndio atinge prédio do condomínio Grand Parc, em Vitória

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Em nota, o órgão informou que os próprios moradores já haviam iniciado o combate às chamas e os militares finalizaram a extinção do fogo. Não houve solicitação de perícia e ninguém ficou ferido.

Segundo uma moradora do Grand Parc, que pediu para não ser identificada, as condensadoras ficam completamente do lado de fora da cobertura. "Deu uma fumaça preta, mas não atingiu mais nada. Os Bombeiros vieram e resfriaram o aparelho. Foi algo muito pontual. Não atingiu nada o apartamento", disse.