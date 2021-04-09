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Na Enseada do Suá

Vídeo: incêndio atinge prédio do condomínio Grand Parc, em Vitória

Segundo o Corpo de Bombeiros, o superaquecimento do motor de um ar-condicionado foi o que causou o fogo. Moradores vizinhos se assustaram com a situação, mas ninguém ficou ferido

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 17:45

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

09 abr 2021 às 17:45
Incêndio atinge prédio na Enseada do Suá, em Vitória
Incêndio atinge prédio na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta
Um incêndio no condomínio Grand Parc, na Enseada do Suá, em Vitória, causou muita fumaça após o superaquecimento do motor de um ar-condicionado na tarde desta sexta-feira (9). Moradores vizinhos se assustaram com a situação.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado para atender a ocorrência, equipes constataram que o ar-condicionado ficava na parte externa do último andar do prédio.
Em nota, o órgão informou que os próprios moradores já haviam iniciado o combate às chamas e os militares finalizaram a extinção do fogo. Não houve solicitação de perícia e ninguém ficou ferido.
Segundo uma moradora do Grand Parc, que pediu para não ser identificada,  as condensadoras ficam completamente do lado de fora da cobertura. "Deu uma fumaça preta, mas não atingiu mais nada. Os Bombeiros vieram e resfriaram o aparelho. Foi algo muito pontual. Não atingiu nada o apartamento", disse.

Incêndio atinge prédio do Grand Parc, em Vitória

PRÉDIO MARCADO POR DESABAMENTO E MORTE

O Grand Parc é conhecido por um dos casos mais graves de acidentes em condomínios no Espírito Santo. Um desabamento aconteceu em julho de 2016, quando a área de lazer do Grand Parc Residencial, na Enseada do Suá, em Vitória, desabou e matou o porteiro Dejair das Neves, 47, que trabalhava no local.
Outras quatro pessoas ficaram feridas, incluindo o síndico, José Fernando Leite Marques. Os 166 apartamentos das três torres foram interditados após o acidente e só voltaram a ser liberados em agosto do ano passado, depois que o empreendimento foi reformado. Quatro engenheiros se tornaram réus em processo na Justiça.

Desabamento do Grand Parc

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