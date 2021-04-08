Princípio de incêndio atinge ala do Hospital Infantil, em Vitória

Após a publicação desta matéria, o Corpo de Bombeiros respondeu à demanda da reportagem informando como foi o atendimento à ocorrência e que não houve feridos. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) também retornou à demanda feita por A Gazeta, com o posicionamento da direção do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG). As informações foram inseridas no texto.