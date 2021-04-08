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Princípio de incêndio atinge ala do Hospital Infantil, em Vitória

Solicitantes informaram que o fogo teria começado em um ar-condicionado da enfermaria da unidade, que está no Hospital da Polícia Militar

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 10:18

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

08 abr 2021 às 10:18
Princípio de incêndio aconteceu na enfermaria do HPM; não há informação de feridos
Princípio de incêndio aconteceu na enfermaria do Hospital Infantil; não há informação de feridos Crédito: Leitor | A Gazeta
Um princípio de incêndio atingiu o Hospital Infantil, em Vitória, no início da manhã desta quinta-feira (08). O fogo teria começado na enfermaria da unidade, que funciona anexa ao Hospital da Polícia Militar (HPM). 
De acordo com o Corpo de Bombeiros, os solicitantes informaram que as chamas começaram em um ar-condicionado. Dois militares do órgão, sendo um do efetivo da unidade e outro que realizava exames no local, foram até a sala, com um extintor, e apagaram o fogo imediatamente.

Princípio de incêndio atinge ala do Hospital Infantil no HPM, em Vitória

Não houve relato de feridos. Por conta da fumaça, o caminhão do Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou a ventilação forçada do ambiente. A equipe de perícia foi acionada. O prazo para confecção do laudo é, no mínimo, de 40 dias.
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) respondeu, segundo a direção do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), na manhã desta quinta-feira (8) ocorreu um incêndio na ala do Hospital da Polícia Militar, cedida ao HINSG (enfermaria A).
"O Corpo de Bombeiros foi acionado e as equipes assistenciais agiram prontamente na retirada das oito crianças que estavam na enfermaria. Não houve danos aos pacientes, acompanhantes ou funcionários. Os pacientes e familiares receberam assistência psicossocial e a garantia da continuidade dos tratamentos. A área foi isolada para perícia", finalizou a Sesa, em nota.

Atualização

08/04/2021 - 2:40
Após a publicação desta matéria, o Corpo de Bombeiros respondeu à demanda da reportagem informando como foi o atendimento à ocorrência e que não houve feridos. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) também retornou à demanda feita por A Gazeta, com o posicionamento da direção do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG). As informações foram inseridas no texto.

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