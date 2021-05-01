Luto pelos 400 mil mortos pela Covid precisa se transformar em luta

Entre as 400 mil famílias brasileiras que choram a perda, 9.500 moram no Espírito Santo. Com cenários mais ou menos graves, a verdade é que nenhum rincão do Brasil está em uma posição confortável. Ao passo que vários Estados flexibilizam as restrições após uma leve queda no número de novas infecções e de ocupação de UTIs, especialistas já soam o alarme para a possibilidade de que retomadas prematuras ou desregradas levem o país a um longo platô, com média móvel altíssima de óbitos, ou a um tsunami de novos casos, com a chegada do inverno.

A crise sanitária é avassaladora por si só, mas ações e omissões do poder público têm transformado a pandemia em um suplício ainda mais profundo. Enquanto a maioria dos governadores e prefeitos, além de parlamentares de diversas esferas, reúnem esforços para superar a tragédia, há líderes políticos que não se preocupam nem em ser um exemplo de poder, nem investem no poder do exemplo. Bem conduzida, a CPI da Covid terá o condão de encaminhar os responsáveis pelo agravamento da crise às penalizações devidas e mostrar que, mesmo que não haja caminho único para fora crise, há algumas rotas que obviamente levam à perdição e que não podem ser mais admitidas.