Espírito Santo já tem mais de 9.400 mortes causadas pelo novo coronavírus, desde o início da pandemia Crédito: Ricardo Medeiros

Pelo menos 875 mortes foram evitadas devido à quarentena no Espírito Santo , aponta a nota técnica do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE) que foi divulgada nesta quinta-feira (29). Além disso, milhares de pessoas deixaram de ser infectadas pelo novo coronavírus e, desta forma, 41.646 casos não foram registrados.

Your browser does not support the audio element. Estudo aponta que quarentena no ES evitou mais de 800 mortes por Covid

Os números são resultados da diferença entre a projeção feita para as três semanas epidemiológicas compreendidas entre 28 de março e 17 de abril e o que, de fato, foi verificado no período. Em cima desse valor, foi aplicada a taxa de letalidade da doença, que era de 2,1% no dia 23 de abril, data em que os dados foram coletados.

Isso significa que o estudo fez a projeção para a última semana da quarentena e as duas subsequentes. Para o cálculo, os pesquisadores consideraram que a Covid-19 cresceria de forma linear e calcularam a média de crescimento entre 20 de fevereiro e 27 de março, portanto já na terceira onda da pandemia no Espírito Santo, que era de 22,8%.

Arquivos & Anexos Nota técnica nº8 de 2021 Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE) Tamanho do arquivo: 1mb Baixar

"É um cálculo muito conservador, porque a doença cresce de forma exponencial. Nós não utilizamos a taxa de transmissão (RT), porque ainda não temos dados consolidados para fazer as estimativas no modelo matemático", explicou Pablo Lira, diretor de integração e projetos especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN)

Em outras palavras, isso significa que o número de mortes evitadas provavelmente é ainda maior. "A gente vê que há uma inflexão na semana epidemiológica 13, provavelmente um desdobramento das estratégias adotadas no Estado. Tanto as medidas do risco extremo, quanto a expansão dos leitos hospitalares", afirmou Pablo.

"Se o Estado não tivesse ampliado o número de leitos disponíveis do dia 26 de fevereiro, teríamos colapsado no mês seguinte. No dia 26 de março, a ocupação seria de 136%" Pablo Lira - Diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN)

Diretor-presidente do IJSN, Daniel Cerqueira destacou que o possível colapso no sistema de saúde não foi considerado. "Se o número de casos tivesse aumentado como na projeção, haveria um excesso de demanda. Ou seja, mais gente do que vagas. Se isso ocorresse, esse grupo teria uma taxa de letalidade maior".