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Pandemia

Coronavírus: ES registra 9.458 mortes e passa de 434 mil casos

Segundo dados da Secretaria de Saúde (Sesa), foram contabilizados 61 mortes e 2.201 novos casos nas últimas 24 horas

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 16:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2021 às 16:59
Hospital Geral de Linhares (HGL)
Hospital Geral de Linhares (HGL) é referência e  Covid-19 no Norte do Estado Crédito: Prefeitura de Linhares
Mais 61 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta quinta-feira (29). O número total de óbitos provocados pelo coronavírus, desde o início da pandemia em março de 2020, chegou a 9.458. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Nas últimas 24 horas, foram identificados 2.201 novos casos, chegando a 434.895 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

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Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 54.683. Vila Velha aparece em segundo, com 53.649 confirmações da doença, seguido por Vitória (47.074) e Cariacica (33.874). 
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.073 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.602), em Vila Velha. 
Até esta quinta-feira (29), mais de 1,2 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 407.107, sendo 2.379 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.
A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 677.106 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

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