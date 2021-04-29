Coronavírus: ES registra 9.458 mortes e passa de 434 mil casos

Hospital Geral de Linhares (HGL) é referência e Covid-19 no Norte do Estado Crédito: Prefeitura de Linhares

Nas últimas 24 horas, foram identificados 2.201 novos casos, chegando a 434.895 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 54.683. Vila Velha aparece em segundo, com 53.649 confirmações da doença, seguido por Vitória (47.074) e Cariacica (33.874).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.073 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.602), em Vila Velha.

Até esta quinta-feira (29), mais de 1,2 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 407.107, sendo 2.379 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.